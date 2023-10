REGIONALI: DEL BOCCIO CANDIDATO PER LA LEGA, “RESTO NELLA MAGGIORANZA DI DI PANGRAZIO”

AVEZZANO – “La coalizione Di Pangrazio è nata sul civismo, si è trattato di un momento storico in cui il civismo aveva un peso importante. Ma quando si parla di scenari superiori, come appunto le Regionali, non ci è vietato esprimere la nostra adesione a un partito, o un dialogo con i partiti”.

Lo ha detto Antonio Del Boccio, già candidato sindaco civico alle ultime comunali di Avezzano, ex capo della polizia municipale, ora candidato con la Lega alle regionali in quota Lega, ma restando nella maggioranza del sindaco civico e “trasversale”, Gianni Di Pangrazio.

L’annuncio ufficiale della sua candidatura con la Lega, si è celebrata ieri pomeriggio, alla presenza del sottosegretario di Stato e segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, il vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, il deputato della Lega, Alberto Bagnai, e la segretaria provinciale della Lega, Eliana Morgante.

A tuonare contro del Boccio Tiziano Genovesi, già candidato sindaco del centrodestra, uscito dalla lega e ora in Forza Italia infatti, che ha sollecitato la sfiducia dell’assessore alla Sicurezza, Cinzia Basilico, espressione di Del Boccio.

Ma ha replicato Del Boccio, “Voglio occuparmi di cose del territorio, e il sindaco è in linea con me, è aggiornato su quanto accade ed è concorde con il mio percorso. Lui lascia libertà di scelta ai consiglierei per quanto riguarda l’aspetto politico”. E ancora, “Mi metto a disposizione delle persone come ho sempre fatto nella mia vita. Ho tanti progetti e spero di realizzarli con il vostro supporto. Grazie di cuore a chi apprezzerà questa mia scelta”.

Ha commentato D’Eramo: “Avezzano e la Marsica, per la primavera del prossimo anno, potrebbero avere con Del Boccio una diretta rappresentanza nel consiglio regionale. E si tratterebbe di un valore aggiunto, non tanto per la Lega, ma per una città come quella di Avezzano che non può non essere rappresentata all’Emiciclo”.