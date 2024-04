RUGBY: IL XV AZZURRO IN CAMPO ALL’AQUILA PER LA SFIDA ALL’INGHILTERRA U19, SOLD OUT AL FATTORI

L’AQUILA – Tutto pronto all’Aquila per il test match internazionale che domani, sabato 6 aprile, vedrà la nazionale italiana U19 di rugby affrontare i pari età inglesi.

Fischio d’inizio alle ore 18 (diretta su federugby.it) in uno stadio “Tommaso Fattori” che sarà colmo di tifosi e tifose.

La Rugby L’Aquila, società organizzatrice, ha infatti annunciato il sold out per i settori tribuna e distinti.

Alessandro Castagna, responsabile tecnico dell’Italia Under 19, ha scelto la formazione che sfiderà l’Inghilterra.

Gli azzurrini affronteranno l’Inghilterra nello storico impianto aquilano a due settimane di distanza dal test match contro il Giappone; l’Italia U19 ha disputato due incontri con i pari età del Paese del Sol Levante nel mese scorso con un bilancio di una vittoria (22-20) ed una sconfitta (27-36).

Intanto, a seguito dell’indisponibilità di Diego Franchini è stato convocato in mattinata l’aquilano Antonio Copersino di Rugby Experience. Il giovane tre quarti va dunque ad arricchire la truppa abruzzese in campo domani. I compagni di squadra Simone Del Vecchio e Riccardo Ioannucci, infatti, partiranno titolari.

Questa mattina la squadra ha effettuato il consueto allenamento di rifinitura sul terreno di gioco, al termine del quale lo staff tecnico ha annunciato il XV titolare.

Italia U19

15 Tiziano PASINI

14 Alessio PENSIERI

13 Riccardo IOANNUCCI

12 Giorgio LENZI

11 Giacomo NDOUMBE LOBE

10 Valerio DESTRO

9 Giulio SARI

8 Giacomo MILANO

7 Simone DEL VECCHIO

6 Nelson CASARTELLI

5 Mattia MIDENA

4 Tommaso REDONDI

3 Bruno VALLESI – capitano

2 Alessio CAIOLO-SERRA

1 Pietro BETTINI

A disposizione:

16 Nicolò Michele CORVASCE

17 Lorenzo GADDI

18 Giorgio Luca KAKALIASHVILI

19 Tommaso MUGNAINI

20 Pietro MELEGARI

30 Alessandro SCAPPATO

21 Niccolò BENI

22 Gianmarco PIETRAMALA

23 Samuele BORDINI

29 Antonio COPERSINO

26 Mattia DELLA SILVESTRA

L’Italia Under 19 ha affrontato i pari età inglesi in ventidue occasioni; l’ultimo test-match risale al 28 aprile dello scorso anno a Bedford, giorno in cui gli Azzurrini sfiorarono l’impresa superati all’80esimo minuto (28 a 26 per i padroni di casa). Tra i test match precedenti figurano anche una partita giocata contro l’Inghilterra U20 ed una contro l’Inghilterra U18.

Dirigerà l’incontro Luigi Palombi (Perugia) assistito dai giudici di linea Daniele Pompa (Chieti) e Vicenzo Iavarone (Perugia); Quarto uomo Luca Giurina (L’Aquila).