STOP FUNIVIA GRAN SASSO: PIGNATELLI (CTGS), “FIDUCIOSI SU ESITO VERIFICHE VOLUTE DAL MINISTERO”

L’AQUILA – “Stiamo aspettando con fiducia l’esito dei controlli disposti dal ministero e sono convinto che ci sarà il via libera. Anche perchè sono quaranta anni che conosco questa tematica con particolare riferimento alle funi”.

Chi parla è Dino Pignatelli amministratore unico del Centro turistico Gran Sasso, alla luce della sospensione dell’esercizio della funivia disposto dal direttore generale del ministero delle infrastrutture. Ha poi aggiunto che le verifiche per la manutenzione periodica erano state già fatte da tecnici qualificati con esito positivo

“Quell’esposto”, prosegue, “ha messo in allarme il ministero che, per forza di cose, ha dovuto disporre questi accertamenti ulteriori. la verità è che l’esposto ha fatto danni nel senso che crea danni nel comprensorio sotto vari aspetti e non vedo problemi tecnici reali ma temo ripercussioni”.

“Non intendo dilungarmi”, dice al riguardo il consigliere comunale aquilano di maggioranza, Luigi Faccia, esperto di montagna, “dico solo che siamo facendo tutte le verifiche e che il ministero ci ha ordinato”. Precisa inoltre che la lettera del ministero è arrivata 10 giorni fa e servono tempi tecnici per accertamenti.

Tutto è nato, dunque, da un esposto presentato da un appassionato di montana aquilano a prefettura questura nel quale si ipotizzavano dubbi sullo scorrimento della fune portante della cabina 1 della funivia. In seguito a questo si è mosso il ministero.