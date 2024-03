SUPERBONUS: GOVERNO CANCELLA LE AGEVOLAZIONI. PIETRUCCI, “MANNAIA ANCHE PER ABRUZZO E CRATERI SISMA”

L’AQUILA – Superbonus e bonus edilizi, addio sconto in fattura e cessione del credito: le novità sono arrivate con il Consiglio dei ministri di ieri che ha approvato un decreto legge con nuove limitazioni sui bonus edilizi. Il provvedimento non era all’ordine del giorno. E a cadere sotto la mannaia del governo anche le agevolazioni per i crateri sismici, compresi quelli abruzzesi, con l’eliminazione delle residue fattispecie che consentivano l’utilizzo delle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura al posto delle detrazioni fiscali. La motivazione è il costo insostenibile per le casse dello stato, che ha portato ad al rialzo del deficit relativo al 2023, che è stato fissato al 7,2%. “Norme nate in modo scriteriato e che hanno prodotto risultati devastanti per la finanza pubblica”, ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti.

Ma in Abruzzo ad alzare la voce, in attesa della presa di posizione delle associazioni di categoria, è il consigliere regionale del Partito democratico, Pierpaolo Pietrucci, che invita alla mobilitazione.

“Si scopre oggi, con la vigliaccheria tipica di chi sa solo prendere in girche lo, e agevolazioni del Superbonus 110% annunciate a dicembre non saranno più valide. Il Governo ieri ha approvato a sorpresa un Decreto Legge che taglia le gambe a tutte le opere in corso che, fino a ieri, contavano di arrivare al 15 ottobre prossimo per utilizzare la cessione del credito e proseguire i lavori – tuona Pietrucci – Invece, illudendo tutti, il provvedimento approvato a dicembre (il DL 212/2023) viene adesso rivisto e drasticamente azzerato, gettando nel panico tutti coloro che ne sono coinvolti. Guarda un po’, tutto questo avviene subito dopo le elezioni: tanto per confermare la miseria politica di governanti a cui interessa solo prendere i voti, e poi lasciare l’economia locale nello sfascio più totale”.

E incalza: “sfidando il senso del ridicolo, i senatori Guido Liris ed Etel Sigismondi, sbandierano come un successo (!) quello che è un colpo ferale per l’economia delle aree dei crateri sismici abruzzesi. Bloccando lo sconto in fattura e la cessione del credito, le aziende non potranno più cedere i crediti alle banche e non potranno monetizzare i lavori eseguiti. Centinaia, forse migliaia di abitazioni demolite attraverso il cosiddetto Superbonus Rafforzato (mediante rinuncia al contributo ricostruzione) non potranno essere ricostruite, con la conseguenza di generare migliaia di nuovi sfollati, persone che non vedranno ricostruita la loro casa!”

“La ricostruzione delle Aree dei Crateri sismici si fermerà nuovamente perché tutte le pratiche sono finanziate in parte con il contributo per la ricostruzione e in parte col Superbonus – prosegue Pietrucci -. Condomini in tutta Italia che non potranno essere completati, imprese costrette a fallire per mancanza di liquidità, professionisti che non potranno veder riconosciute le progettazioni e, dulcis in fundo, una stagione di contenziosi tra proprietari e aziende per una delle più classiche guerre tra poveri. Anche gli Enti del Terzo settore (per i lavori sulle barriere architettoniche), le cooperative di abitazione e gli Istituti delle Case Popolari verranno falcidiati. Questa è una mannaia per le aree del cratere, per la realtà aquilana e abruzzese. Si bloccherà tutto perché finora per ogni pratica edilizia del sisma occorreva calcolare l’addendum del 110% perché i soldi per la ricostruzione non sono sufficienti”.

Infine l’invito alla mobilitazione: “serve una mobilitazione generale: i sindaci, le imprese, i professionisti, i cittadini, le organizzazioni sindacali e di categoria lancino una gigantesca protesta. Si portino in piazza le ruspe e i camion – come hanno fatto gli agricoltori con i loro trattori – per impedire questo danno drammatico. Prima che il testo di questo provvedimento venga scritto, bisogna reagire per impedire il tragico esito che si annuncia.

In particolare scomparirà lo sconto in fattura, arriva la dichiarazione preventiva, i crediti verranno sottratti prima dai ‘debiti’, cioè dai ruoli iscritti nelle cartelle esattoriali in via definitiva. E poi c’è la limitazione della cessione del credito Ace (Aiuto alla crescita economica riconosciuto alle imprese) perché si era iniziato a notare un utilizzo fraudolento su questa agevolazione che peraltro è eliminata dalla riforma fiscale

“Le misure – dice Giorgetti – sono tese a chiudere definitivamente la eccessiva generosità della misura. Di fatto una pietra tombale sui rischi futuri e i cui effetti attuali, e potremo definitivamente contabilizzare tra pochi giorni quando si caricherà la finestra per tutte le fatture e i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2023”