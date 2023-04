TERREMOTO L’AQUILA, LIRIS: “VIVIAMO NEL RICORDO E NELLA TESTIMONIANZA”

L’AQUILA – “Nella notte tra il 5 e il 6 aprile di 14 anni fa 309 italiani persero la vita. Da allora viviamo nel ricordo e nella testimonianza. Noi aquilani abbiamo tanto da imparare dalla storia”.

Lo dichiara in Aula il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Quintino Liris: “L’Aquila ha una triste tradizione: ogni 300 anni la tragedia torna a bussare alle nostre porte. Oggi è una giornata di riflessione per gli errori fatti ma, allo stesso tempo, abbiamo appreso l’arte della ricostruzione. Questa notte molti di noi saranno presenti alla consueta fiaccolata. Sarà un momento di raccoglimento, un modo per ricordare. L’esempio dell’Aquila sia da testimone di responsabilità, affinché quanto accaduto non si ripeta più in futuro”.