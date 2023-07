CORTE DEI CONTI PARIFICA RENDICONTO REGIONE, LIRIS : “CONFERMA BUON LAVORO GIUNTA MARSILIO”

L’AQUILA – “La parificazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2022 da parte della sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti, conferma ancora una volta il buon lavoro fatto dalla Giunta Marsilio in questi anni. A dispetto delle cicliche critiche delle opposizioni, i conti dell’ente sono stati risanati”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, invitato stamattina al giudizio di parifica, fino al dicembre scorso assessore regionale al Bilancio.

“La magistratura contabile ha rilevato anche l’ottimo piano di adeguamento del recupero debiti della Regione Abruzzo già prefissato”, spiega il senatore che si dice “molto contento del risultato di oggi, perché l’Abruzzo continua a crescere e a recuperare. Questo per noi oggi è un rafforzamento dei nostri ideali e delle nostre scelte amministrative. L’Abruzzo deve diventare un modello nazionale”.

“Così come negli anni precedenti, anche stavolta i giudizi della Corte confermano la bontà del percorso intrapreso dal governo regionale per il riordino dei conti e il riequilibrio economico-finanziario dell’ente e della sua galassia”.

“Ringrazio anche l’assessore Mario Quaglieri, che mi ha succeduto sapendo interpretare al meglio il suo ruolo”, chiosa Liris.