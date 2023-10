UIL PENSIONATI: ALFREDO MOSCHETTINI ELETTO NUOVO SEGRETARIO GENERALE PER L’ABRUZZO

L’AQUILA– Alfredo Moschettini è stato eletto nuovo segretario generale di Uil Pensionati Abruzzo. Il cambio di vertice è stato deciso durante il consiglio regionale della categoria che si è tenuto ieri all’hotel Canadian all’Aquila, e in seguito alle dimissioni, per motivi strettamente personali, di Germana Temporin, segretario uscente. Il nuovo tesoriere è Gianfranco Stringini.

Queste le parole del neo eletto segretario generale Uilp Abruzzo Alfredo Moschettini: “La mia collaborazione con la Uil è partita tanti anni fa, nel 1976. Nel 2013 sono diventato tesoriere del sindacato regionale, un ruolo che mi ha permesso di acquisire esperienza e valori importanti, quali l’onestà. Ringrazio il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo, la segreteria nazionale e tutti coloro che hanno voluto che oggi io sia qui. Metterò in campo tutta la mia esperienza di questi anni per dare seguito a tutto il lavoro iniziato e portato avanti egregiamente da chi mi ha preceduto”.

Al consiglio regionale Uilp ha partecipato il segretario generale Uil Abruzzo Michele Lombardo che ha così commentato la nuova elezione: “È un momento importante per la nostra organizzazione non solo per la categoria pensionati ma per tutta la Uil Abruzzo. Colgo l’occasione per ringraziare Germana Temporin per l’ottimo lavoro che ha svolto, con lealtà e senso di responsabilità, per le capacità che ha messo in campo per la gestione di una categoria così importante per la nostra organizzazione, in quanto si occupa di temi molto importanti dal punto di vista sociale, come quello della sanità. Faccio i miei migliori auguri ad Alfredo Moschettini e, conoscendolo molto bene, sono sicuro che continuerà nel solco tracciato da Germana”.

All’incontro hanno preso parte anche Pasquale Lucia, segretario organizzativo Uilp e Carmelo Barbagallo, segretario nazionale Uil Pensionati, che ha affermato: “Sono convinto che il nuovo segretario possa portare la categoria ancora più avanti. I pensionati sono una risorsa per l’intero Paese. Vi ringrazio per quello che avete fatto, per ciò che state facendo e per ciò che farete insieme a noi”.