VASTO: MERCATINO DI PASQUA DAL 30 MARZO AL PRIMO APRILE

VASTO – Piccoli artigiani e hobbisti con oggetti come trabocchi in miniatura, piccole sculture in ceramica e legno, lavorazioni in fimo, carta, stoffa, bigiotteria e piccola pelletteria.

Da sabato 30 marzo a lunedì primo aprile, nella splendida cornice di piazza Gabriele Rossetti a Vasto (Chieti), espositori da tutta Italia daranno vita al “Mercatino di Pasqua”.

Tra i prodotti tipici liquori artigianali, miele, salumi e formaggi.

Ingresso libero. Orari: Sabato 30 dalle 16:00 alle 21:00 , 31 marzo e 1 Aprile dalle 9:30 alle 21:00.

Un Evento organizzato da Noi Costa dei Trabocchi e Puglia Eventi con la collaborazione dell’ assessorato al commercio del Comune di Vasto.