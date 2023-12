BAR DELL’OSPEDALE DI TERAMO: IL MANAGER ASL, “APERTURA IN RITARDO NON PER COLPA NOSTRA”

TERAMO – Bar dell’ospedale di Teramo: la ditta vincitrice dell’appalto, la Sh Gestioni srl di Chieti ha sottoposto stamattina alla firma del direttore generale il contratto per l’avvio della fornitura del servizio. Il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia ha eseguito un sopralluogo nei locali al pianterreno del Mazzini e ha rilevato che il cantiere è ancora aperto e non sembra possibile l’apertura a stretto giro. Per questo motivo il direttore generale ha rinviato la firma del contratto al momento in cui i lavori saranno conclusi e sarà possibile una contestuale riapertura del bar.

Nel contempo ha annunciato che prenderà tutte le iniziative del caso per constatare eventuali inadempienze della ditta vincitrice dell’appalto. “Siamo rammaricati per i ritardi nella riapertura di un servizio importante per pazienti e personale. Un ritardo che prescinde da responsabilità dell’azienda che si è vista rinviare più volte la data di apertura del bar” commenta Di Giosia, “l’auspicio è che entro breve il servizio possa tornare attivo e continueremo a vigilare affinché questo avvenga”.