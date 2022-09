BARCA SI RIBALTA DURANTE PROVE MONDIALI DRIFTING, ILLESE PERSONE EQUIPAGGIO

FRANCAVILLA AL MARE – Momenti di paura questa mattina al largo di Francavilla al Mare (Chieti) a dieci miglia dalla spiaggia dove, per cause in corso di accertamento, nel corso delle prove valevoli per il campionato mondiale di pesca d’altura-Drifting, l’imbarcazione della squadra degli Stati Uniti si è rovesciata sbalzando in acqua l’equipaggio composto da 5 persone, prontamente recuperate dall’unità “appoggio” dell’organizzazione dell’evento in buone condizioni di salute.

Allertato il dispositivo S.A.R. del 14° Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Direzione Marittima di Pescara, sono state inviate prontamente in zona due motovedette Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Pescara ed Ortona.

È stato dirottato, inoltre, un aeromobile del Corpo, il Manta 10-02, già in volo in attività di pattugliamento, al fine di monitorare l’evento e prestare assistenza alle unità navali, oltreché salvaguardare l’ecosistema marino da eventuali sversamenti di idrocarburi.

È tuttora in corso il rimorchio dell’unità capovolta sotto la supervisione e il monitoraggio delle unità navali della Guardia Costiera per assicurare la sicurezza della navigazione al convoglio e scongiurare possibili inquinamenti in mare.