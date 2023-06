COLONIE FELINE, APPELLO ASSOCIAZIONI TERAMANE: “AIUTATECI, SITUAZIONE FUORI CONTROLLO”

TERAMO – “Negli ultimi anni, il numero di gatti randagi e senza controllo delle nascite ha raggiunto livelli preoccupanti nella nostra comunità. A causa della mancanza di gattili comunali, della scarsità di posti all’interno delle abitazioni dei volontari e della mancanza di convenzioni tra i veterinari privati e le amministrazioni comunali, le Associazioni locali non saranno più in grado di prendere in stallo cucciolate di gattini”.

Così, in una nota, le associazioni del Teramano, fanno sapere di non poter più accogliere cucciolate di gattini, rivolgendo un appello alla cittadinanza: “La situazione richiede un intervento immediato da parte di tutti i cittadini, affinché ognuno faccia la propria parte per contribuire a gestire in modo responsabile la presenza di gatti randagi; registrare le colonie feline presso le autorità competenti e coordinarsi con la Asl per la sterilizzazione dei gatti liberi sono azioni fondamentali che ciascuno di noi può intraprendere”.

Un appello rivolto anche alle amministrazioni “che dovrebbero aprire convenzioni pluriennali con strutture veterinarie private locali, la Asl da sola non riesce a far fronte alle esigenze del territorio”, si legge ancora.

“Non è più possibile scaricare tutto il peso della gestione dei gatti liberi e colonie feline unicamente sui volontari – viene sottolineato – Alimentare i gatti randagi non è sufficiente: se vi trovate gatti nei pressi delle vostre abitazioni o delle vostre aziende, è necessario agire in maniera responsabile e dedicare qualche ora del vostro tempo per registrare la colonia e contattare la Asl per organizzare la sterilizzazione, anche per le gatte libere. In alternativa, potete coinvolgere il vostro quartiere nella raccolta fondi per sostenere le spese necessarie”.

“È importante ricordare che la sterilizzazione dei gatti randagi è fondamentale per evitare la proliferazione incontrollata e la sofferenza di questi animali. Solo attraverso la collaborazione e l’impegno di tutti i cittadini potremo affrontare questa problematica in modo efficace. In questo momento di emergenza, le associazioni locali chiedono il vostro aiuto. È necessario agire ora, in modo che possiamo lavorare insieme per garantire una gestione responsabile e sostenibile delle colonie feline nella nostra comunità. Un piccolo sforzo da parte di ognuno di noi farà una grande differenza”.

Per ulteriori informazioni e per ottenere supporto nella gestione delle colonie feline, contattare le Associazioni del territorio, che fanno parte del Coordinamento Volontari Abruzzo:

Ass.ne Qua La Zampa – Roseto degli Abruzzi

Amici del cane – Atri

Le Stregatte – Tortoreto

Cani Liberi Onlus – Colonnella