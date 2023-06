CONSIGLIO ABRUZZO: NEO SINDACO DI GIANVITTORIO VERSO DIMISSIONI, AL SUO POSTO LEGHISTA ROMPICAPO

L’AQUILA – Il consigliere regionale di Valore Abruzzo Antonio Di Gianvittorio, eletto sindaco di Notaresco (Teramo) alle recenti elezioni amministrative e del 14 e 15 maggio scorsi, presenterà nei prossimi giorni le dimissioni da palazzo dell’Emiciclo in quanto le due cariche sono incompatibili.

Di Gianvittorio, nel febbraio del 2019 eletto nelle file della Lega e poi passato al gruppo civico vicino a Forza Italia, sarà sostituito dalla 38enne Federica Rompicapo, di Atri (Teramo), operatrice socio sanitaria all’ospedale di Giulianova (Teramo), prima dei non eletti con circa 3mila voti tra i salviniani.

Con questo ingresso il Carroccio che nel corso degli anni da 10 era passata a 5 consiglieri, in seguito ad altrettanti abbandoni polemici con la linea del segretario regionale, Luigi D’Eramo, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, ha 6 seggi in Consiglio regionale.

Impegnata in attività di volontariato in alcune associazioni locali, Rompicapo è componente, “senza alcuna remunerazione” si legge in una nota, nel Consiglio di amministrazione della Asp2 Teramo.

“La sua attività politica è sempre stata improntata al basso profilo, con tenacia e perseveranza, senza mai eccedere, lontana dai riflettori e dalle prime pagine – si legge ancora nella nota – Rompicapo sarà la prima donna di Atri ad andare nel Palazzo dell’Emiciclo al posto di Di Gianvittorio eletto sindaco di Notaresco, in virtù del fatto che è stata la prima dei non eletti nel partito di Matteo Salvini. Un’occasione storica non solo per lei ma anche per la città di Atri e di un vasto territorio che si troverebbe ad avere una voce nell’assemblea regionale”.

Le elezioni regionali sono previste nel marzo del prossimo anno.

