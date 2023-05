ELEZIONI COMUNALI: AFFLUENZA SCENDE DI POCO, IN ABRUZZO DA 64,9% AL 63,7% A URNE CHIUSE

L’AQUILA – Si ridimensiona la flessione dei votanti alle comunali, in base ai dati definitivi a chiusura delle urne alle 15: in Italia il dato pressoché definitivo è il 59,01%, rispetto al 61,22% dell’ultima tornata delle amministrative. in Abruzzo è al 63,75% rispetto al precedente 64,94%.

Per quando riguarda i tre più grandi comuni al voto in Abruzzo: a Teramo affluenza al 64,67% rispetto al 65,33% di cinque anni fa. A Silvi affluenza al 59,98% risetto al precedente 60,84%. Ad Alba Adriatica il 61,15% rispetto al 62,53%, ad Atri 64,02%, a Cepagatti è al 64,52% rispetto al

67,98%, a Pianella 65,36%, rispetto il precedente 68,31%, a Loreto Aprutino affluenza al 63,12% rispetto al 63,27.

L’affluenza più alta in Abruzzo, su base provinciale, nei 17 comuni aquilani: 69,90% rispetto al 69,26% della precedente tornata.