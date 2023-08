ELEZIONI REGIONALI E VOLATA FINALE LEGISLATURA: INTERVISTA A PRESIDENTE SOSPIRI, LA DIRETTA

PESCARA – Diretta streaming dell’intervista al presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia.

Al centro dell’intervista gli ultimi mesi della legislatura del centrodestra, fino alle elezioni di primavera prossima, dove sarà ricandidato il presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia. Ma anche il nuovo protagonismo di Forza Italia, che è salita in consiglio a sette consiglieri, diventando il primo gruppo: oltre a Sospiri e capogruppo Mauro Febbo, eletti nel 2019, si sono aggiunti il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, eletto con la civica Azione politica e Sara Marcozzi, ex M5s, e due volte candidata presidente della Regione, e poi i tre “federati” di Valore Abruzzo, Manuele Marcovecchio, Simone Angelosante e Tony Di Gianvittorio, andati via dalla Lega e potrebbe entrare anche Luca De Renzis, uscito anche anche lui dalla Lega, ora al gruppo misto.

Altro tema la segretaria regionale del partito, con la mancata staffetta, prefigurata prima delle elezioni politiche con Nazario Pagano, confermato parlamentare.