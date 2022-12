L’AQUILA – Con un offerta di quasi 2,5 milioni di euro il gruppo che fa capo all’imprenditore aquilano Marino Serpetti, proprietario della Todima, si è aggiudicato all’asta lo stabile nelle vicinanze della villa comunale dell’Aquila che ha ospitato per anni la storica clinica Sanatrix finita all’asta nell’ambito del fallimento dell’ex magnate della sanità privata abruzzese Vincenzo Angelini.

Dopo oltre 13 anni si avvicina così il momento della rinascita per un immobile ancora inagibile per i danni del terremoto del 2009 e che si trova a stretto ridosso del centro storico, che ora avrà come nuova destinazione d’uso quella di appartamenti di pregio oppure alberghiera, tenuto conto che il costruttore Serpetti è già proprietario di una struttura ricettiva, l’elegante relais Magione papale.

A partecipare all’asta, disposta dal Tribunale di Chieti, con l’offerta base fissata a circa un milione e mezzo, assieme a Serpetti, anche il gruppo Specchio e Iannini in cordata, i quali insieme hanno già acquisito l’ex cinema Rex, in pieno centro storico. Era già fuori dai giochi invece l’impresa dei Fratelli Barattelli, che aveva partecipato alla prima asta.

Serpetti ha ribaltato l’aggiudicazione provvisoria conquistata nella prima udienza da Specchio con un’offerta nettamente più pesante formulata entro entro i dieci giorni successivi.

Si attende ora avvio dei lavori di ricostruzione post sisma di un edificio fortemente danneggiato, costituito da tre corpi di fabbrica per un totale di 3.000 metri quadrati, da abbattere e riedificare da zero, unico “buco” in un quartiere a ridosso della villa comunale, la basilica di Collemaggio, e palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale

L’asta è inserita nella pratica di fallimento “Casa di Cura Sanmatrix Srl N. 2/2011”, il cui giudice delegato è Marcello Cozzolino, il curatore l’avvocato Giuseppina Ivone, il notaio delegato Carlo Pretaroli, con studio a Chieti.