INCIDENTE CON MEZZO AGRICOLO A MORRO D’ORO: MUORE 76ENNE

MORRO D’ORO – Un uomo di 76 anni è morto in seguito ad un incidente agricolo avvenuto nel pomeriggio in località Pagliare di Morro d’Oro (Teramo).

L’uomo, secondo le prime informazioni dei soccorritori, stava lavorando con un motocoltivatore con rimorchio su un terreno in pendenza quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato, sbalzando il conducente lungo la scarpata.

Nella caduta, il 76enne ha sbattuto violentemente la testa contro un paletto di cemento infisso nel terreno. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Accertamenti a cura dei Carabinieri.