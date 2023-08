L’AQUILA – Stroncato da un malore mentre partecipava alla parata inaugurale della manifestazione ‘Ricordando il battaglione Alpini L’Aquila’.

È morto così Claudio Ianni, 75 anni, alpino dell’Aquila, questo pomeriggio subito dopo il saluto ai caduti alla Villa comunale e la deposizione di una corona alle vittime del sisma nel Parco della Memoria, un progetto inaugurato nel settembre del 2021 a Piazzale Paoli, che simboleggia e testimonia il ricordo per le vittime del sisma del 2009. Inutile la rianimazione del personale sanitario militare e dei soccorsi sanitari arrivati poco dopo.

La parata era diretta di nuovo alla Villa comunale per un omaggio al monumento a Michele Jacobucci, fondatore dell’Ana Abruzzo, ed è stata immediatamente interrotta. Le iniziative successive sono state annullate.

Il messaggio di cordoglio del sindaco Pierluigi Biondi: “È un grande dolore per la comunità aquilana, e per me personalmente, l’improvvisa scomparsa dell’alpino Claudio Ianni, proprio nel momento più alto di commemorazione per le penne nere che, in questi giorni si apprestano a vivere l’evento ‘Ricordando il Battaglione Alpini L’Aquila’. Esprimo il più sincero e sentito cordoglio a nome della Municipalità e mio personale. Abbraccio i famigliari tutti, i suoi amici e colleghi che per questa città sono fratelli e rappresentano un elemento caratterizzante e identitario. Avremo modo di ricordarlo ancora nei prossimi giorni”.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dichiara: “Ho appreso con dispiacere la scomparsa di un alpino aquilano durante la commemorazione che era in corso all’Emiciclo. Il capoluogo abruzzese rappresenta l’espressione più alta delle penne nere nella nostra regione e la morte durante la manifestazione di Claudio Ianni ci addolora tutti. Alla sua famiglia e all’intero corpo degli Alpini dell’Aquila porgo le condoglianze a nome personale e dell’intera giunta regionale”.