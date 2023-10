L’AQUILA, SCIMIA (FDI): “VERSO RIDUZIONE TARI 2023 PER LOCALI COMMERCIALI SVANTAGGIATI DA CANTIERI”

L’AQUILA – “Con la modifica del regolamento Tari apportato oggi in giunta da parte del vicesindaco Raffaele Daniele, stiamo aprendo a un’ulteriore finestra temporale, a chi ne ha i requisiti, per accedere alla riduzione delle imposte per i locali commerciali che hanno subito maggiormente i disagi dei cantieri dello scorso inverno”.

Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune dell’Aquila, l’ingegnere Leonardo Scimia, in merito all’approvazione della modifica dell’art. 42, comma 6 del vigente regolamento Tari relativo alla riduzione dell’imposta del 2023 in favore delle utenze non domestiche condizionate dai lavori di riqualificazione del centro storico.

“Fratelli d’Italia non poteva non ascoltare le esigenze manifestate dai proprietari delle attività del centro storico e da subito abbiamo fatto quanto necessario per andare in contro alle loro esigenze. Grazie al vicesindaco per la sollecitudine con cui ha risolto il problema. Ora attendiamo solo la convocazione del consiglio comunale per approvare il nuovo regolamento e renderlo effettivo”, conclude Scimia.