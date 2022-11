LETTA CONTESTATO ALLA MANIFESTAZIONE PER LA PACE: “GUERRAFONDAIO, VAI A CASA”

ROMA – “Guerrafondaio, filo americano, vai a casa”.

Alcuni partecipanti alla manifestazione per la pace in corso a Roma hanno contestato il leader del Pd, Enrico Letta, come si vede in un video postato dal Fatto Quotidiano. A chi contestava altri hanno risposto di non offendere. Secondo i cronisti al seguito del segretario del Pd, non si sono stati altri problemi durante il corteo.

Nella capitale sono presenti, oltre ad associazioni e cittadini, anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e diversi parlamentari, così come il segretario dem e molti altri militanti, deputati e senatori del Pd. Per Letta, però, il trattamento non è stato particolarmente piacevole, con diverse contestazioni durante la marcia in strada e la fuga sotto al palco per evitare chi lo invitava ad andarsene.