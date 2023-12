NUOVA RETE OSPEDALIERA, LEGA: “RICONOSCIUTA DIGNITA’ A TUTTA LA PROVINCIA DELL’AQUILA”

L’AQUILA – “Il nuovo piano ospedaliero è un provvedimento storico, frutto del duro lavoro svolto nell’ultimo quinquennio dalla giunta regionale e dall’assessore Nicoletta Verì: un piano di riorganizzazione che risponde alle necessità e alle aspettative di un’intera comunità, delineando le linee strategiche della sanità abruzzese per i prossimi anni”.

Così, in una nota, il vicepresidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, il coordinatore provinciale della Lega, Eliana Morgante, la responsabile del dipartimento Trasporti del partito, Carla Mannetti, Roberta Salvati, esponente peligna del carroccio, Antonio Del Boccio ed il medico Maria Matteucci, candidati alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, sull’approvazione del nuovo piano ospedaliero.

“Siamo soddisfatti – aggiungono – per aver ridato dignità a tutta la provincia dell’Aquila, dal centro alle sedi periferiche e territoriali, recependo le istanze delle aree più marginali e le esigenze di caratterizzazione e specializzazione delle eccellenze sanitarie della nostra regione. Pur restando nei rigidi parametri finanziari imposti dalla legge, siamo riusciti ad aumentare sensibilmente i posti letto totali, che passano da 864 a 907, le unità operative complesse, che salgono a 60 (in precedenza erano 51) e le unità operative semplici e dipartimentali che da 58 diventano 79.

In particolare, per l’ospedale dell’Aquila la neuropsichiatria infantile è stata potenziata ad unità operativa complessa (UOC), così pure la microchirurgia oculare, la radiologia interventistica e la farmacia ospedaliera.

Sono state istituite una serie di nuove strutture, tra cui l’unità semplice dipartimentale per i detenuti, una unità operativa semplice di elettrofisiologia afferente alla cardiologia, una unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia toracica e di chirurgia plastica, le unità semplici di traumatologia della mano e di traumatologia del piede e di allergologia pediatrica; è stata, inoltre, istituita una unità operativa semplice dipartimentale di microbiologia e virologia.

Per l’ospedale di Avezzano è stata aggiunta l’unità operativa complessa di psichiatria e l’unità operativa semplice di neurologia vascolare e potenziate ad unità operative semplici dipartimentali la chirurgia diagnostica ed endoscopica, la radiologia interventistica ed il servizio trasfusionale. Inoltre la neonatologia e la farmacia ospedaliera, precedentemente non classificate, sono state trasformate in unità operative semplici.

All’ospedale di Sulmona, fino a ieri considerato ospedale di base, è stato invece riconosciuto il DEA di primo livello, non limitandoci a far rimanere il punto nascita osteggiato dal tavolo ministeriale, ma costruendo un reale percorso nascita restituendo più dignità mediante la creazione delle unità operative complesse di ostetricia e ginecologia e di pediatria, e facendo in modo che il punto nascita potesse assistere tutte le tipologie di gravidanza con servizi specializzati. Inoltre, è stata aggiunta la disciplina di psichiatria, sono state potenziate ad unità operative complesse la medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. La unità operativa di chirurgia e diagnostica endoscopica è stata trasformata in unità operativa semplice dipartimentale e sono state trasformate in unità operative semplici la neonatologia, la farmacia ospedaliera ed i detenuti.

A Tagliacozzo è stato confermato il presidio come presidio territoriale di assistenza (PTA), prevedendo il potenziamento dei seguenti nodi assistenziali:

– Servizi di diabetologia, radiologia, emodialisi e laboratorio analisi;

– Presidio medico h 24;

– Ospedale di comunità con dotazione fino a 2 moduli, ciascuno di 15 – 20 posti letto, dedicato al ricovero di pazienti che a seguito di un episodio acuto o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari;

– Ricoveri di Recupero e riabilitazione funzionale con codice 56 collegati organizzativamente e funzionalmente al presidio ospedaliero di Avezzano.

A Pescina la programmazione regionale conferma il presidio di Tagliacozzo come PTA, prevedendo il potenziamento dei seguenti nodi assistenziali:

– Servizi di diabetologia, radiologia, emodialisi e laboratorio analisi;

– Presidio medico h 24;

– Ospedale di comunità con dotazione fino a 2 moduli, ciascuno di 15 – 20 posti letto, dedicato al ricovero di pazienti che a seguito di un episodio acuto o per la riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari;

– Lungodegenza con codice 60 collegato organizzativamente e funzionalmente al presidio ospedaliero.

A Castel Di Sangro individuate le Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD) di chirurgia generale e di ortopedia, potenziata da Servizio a UOSD la Direzione sanitaria di presidio, aggiunta UOS di Day Surgery e aggiunto Servizio di Farmacia Ospedaliera.