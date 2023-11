OSPEDALE CHIETI: DA MINISTERO OK A 60 MILIONI PER DUE NUOVI EDIFICI E RIQUALIFICAZIONE

CHIETI – La direzione generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute ha espresso parere favorevole al progetto di reingegnerizzazione del policlinico di Chieti.

Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, che ha ricevuto una formale notifica della decisione da parte del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici.

Il progetto complessivo validato dal Ministero prevede un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro, finanziato per 49 milioni da fondi statali (ex art.20 legge 67/1988) e per la quota restante da risorse messe a disposizione dalla Regione e dalla Asl 2.

Gli interventi, divisi in lotti funzionali, riguardano la riqualificazione delle strutture esistenti, la realizzazione di 2 nuovi edifici e una completa ristrutturazione delle reti tecnologiche del Santissima Annunziata.

L’iter progettuale per la reingegnerizzazione del policlinico teatino – il cui appalto sarà gestito dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti – ha preso il via lo scorso anno, con la trasmissione a Roma dello studio di fattibilità, cui sono seguiti gli altri passaggi tecnici, amministrativi e finanziari.

“E’ un risultato – commenta la Verì – che ci riempie di soddisfazione, perché frutto di un lungo confronto portato avanti tra Regione, Asl e Università D’Annunzio, in uno spirito di collaborazione fattiva che ci ha consentito di centrare un obiettivo atteso da 25 anni e che rientra nel più ampio piano di edilizia sanitaria portato avanti da questo governo regionale. Un piano nel quale rientrano i nuovi ospedali di Lanciano, Vasto, Avezzano, Teramo, la centrale 118 dell’Aquila e la riqualificazione del presidio San Massimo di Penne”.

Dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo: “Con l’approvazione del progetto di reingegnerizzazione del policlinico di Chieti da parte del Ministero, per complessivi 60 milioni di euro, abbiamo dato una risposta concreta alla becera disinformazione, condita da troppe fake news, portata avanti in questi mesi dall’opposizione del cosiddetto “campo largo” che, ormai ridotta a “campetto”, la butta a caciara pur di trovare un modo per farsi notare”.

“Inoltre è di pochi giorni fa l’aggiudicazione degli interventi sull’ospedale clinicizzato da parte della Strever spa per un importo complessivo di 11,2 milioni di euro, ricompresi nei 60 milioni già approvati dal Ministero, a dimostrazione del lavoro fatto e della volontà di riqualificare e potenziare il nostro nosocomio. Va detto che con la prossima approvazione della rete ospedaliera si porterà a compimento un percorso di potenziamento dell’attività sanitaria con il contestuale riconoscimento del ruolo della Facoltà di Medicina dell’UdA. Sono questi i fatti che mettono a tacere gli inutili allarmismi di taluni soloni di professione che non avendo argomentazioni valide alimentano inutili e controproducenti polemiche. A loro non resta altro che portare avanti una politica fatta solo di chiacchiere&selfie” conclude Febbo.