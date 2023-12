PERCORSI PER AUTISTICI IN OSPEDALE: SE NE PARLA IN UN CONVEGNO ORGANIZZATO DALL’ATENEO AQUILANO

L’AQUILA – Quali sono le specifiche esigenze di una persona con autismo che debba affrontare un ricovero o anche le più comuni prestazioni diagnostiche e assistenziali in ospedale? Quali modificazioni strutturali o adeguamenti tali esigenze determinano nell’organizzazione dei servizi? Quale formazione specifica e strumenti tecnici fornire al personale per gestire al meglio le situazioni che si determinano in tutti gli ambiti? Quanto impattano queste specifiche esigenze, tenendo conto che la frequenza di condizioni dello spettro autistico è stimata come minimo intorno a 1 su 70 nella popolazione generale, e costituisce pertanto una sfida di primaria importanza in sanità pubblica?

Sono queste le principali domande cui intende dare risposta uno specifico progetto di UnivAQ (finanziato come PRIN 2022 con il titolo “Feel Good!” coordinato dalla prof.ssa Monica Mazza del dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologie, DISCAB) e del Centro di riferimento regionale autismo (struttura di coordinamento SSN a direzione universitaria, diretto dal prof. Marco Valenti del DISCAB).

La presentazione del progetto con la moderazione della Dott.ssa Giovanna Micolucci, direttrice sanitaria del PO San Salvatore dell’Aquila, e la discussione di proposte concrete per la costruzione e adozione di un percorso ospedaliero per le persone con autismo avverrà venerdì 15 dicembre 2023 in un convengo tematico – in programma alle 9:30 nell’aula magna, dipartimento Scienze umane (viale Nizza 14) – che vedrà la partecipazione di numerosi responsabili medici di servizi ospedalieri con frequente accesso di questa tipologia speciale di pazienti: servizi radiologici (Prof. Ernesto Di Cesare, Dott.ssa Alessia Catalucci), anestesiologici (Prof.ssa Alessandra Ciccozzi), servizi chirurgici generali (Dott. Antonio Giuliani), servizi specialistici di odontostomatologia (Prof. Filippo Giovannetti, Dott. Antonio Oliva), odontoiatria (Prof. Michele Tepedino), oculistica (Prof. Lelio Sabetti), ORL (Prof.ssa Maria Lauriello).

Interverrà la Dott.ssa Sara Farnetti, specialista in Medicina interna ed esperta in nutrizione funzionale medica, che propone un approccio olistico, multidisciplinare e sistematico sulle esigenze nutrizionali che ha come obiettivo una terapia nutrizionale e funzionale, cruciale per la presa in carico globale del paziente con Autismo. Particolarmente significativa la presenza degli stakeholders, rappresentati dall’associazione più rappresentativa nella regione, Autismo Abruzzo Onlus che porterà il punto di vista delle famiglie come testimonianza ma anche come proposta operativa.