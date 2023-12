PROVINCIALI PESCARA: DE MARTINIS MANTIENE MAGGIORANZA IN CONSIGLIO, VINCE CENTRODESTRA 8 A 4

PESCARA – Il presidente della Provincia di Pescara, il leghista Ottavio Di Martinis, sindaco di Montesilvano, mantiene la sua maggioranza di 8 a 4 in consiglio, senza contare il suo voto.

Questo l’esito delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, con in corsa ben 5 liste, 38 candidati, e il voto riservato solo ai sindaci e consiglieri comunali dei 46 comuni, con voto ponderato, ovvero più pesante per i Comuni più popolosi.

Il centro-destra si è presentato con tre distinte liste, di Forza Italia, che ha fatto l’exploit, di Fratelli d’Italia, e della Lega.

Il centrosinistra ha risposto con una lista unitaria, “Pescara provincia nuova”, e poi una quinta lista, “Polo civico”, di centrosinistra, ispirata dall’ex assessore regionale del Pd ed ex sindaco di Roccamorice, Donato Di Matteo.

Per la lista di Forza Italia, “Forza di libertà”, eletti il sindaco di Manoppello e vicepresidente della Provincia uscente, Giorgio De Luca, il sindaco di Elice, Gianfranco De Massis, l’assessore di Penne Emilio Camplese, il consigliere comunale di Civitella Casanova, Augusto Recchia.

Per Fratelli d’Italia sono stati eletti i consiglieri Davide Berardinucci, di Pianella, e Filippo Maria Mariani, di Alanno.

Per la lista “Lega per il territorio” i consiglieri Gabriele Colasante di Montebello di Bertona e Antonio Romano di Città Sant’Angelo.

In tutto il centrodestra conserva dunque gli 8 seggi.

Veniamo alle opposizioni: la lista “Pescara provincia nuova”, che vede unite le forze del centrosinistra, elegge il capogruppo del Pd a Pescara, Pietro Giampietro, e i consiglieri comunali Alberto Bartoli di Spoltore e Gianni Chiacchia di Scafa.

Infine c’è il “Polo civico” ispirato da Donato Di Matteo che ha eletto il sindaco di Torre de’ Passeri, Giovanni Mancini.

Commenta il presidente De Martinis: “Ringrazio tutti coloro che con me hanno collaborato in questi due anni per far sì che la Provincia di Pescara potesse raggiungere importanti traguardi su tutto il territorio, sia nei comuni situati sulla fascia costiera e collinare sia quelli delle aree più interne. Questo consiglio proseguirà i lavori nel segno della continuità molti, infatti, sono i consiglieri riconfermati che in questi anni hanno operato per il bene del territorio. Un grande in bocca al lupo ai nuovi eletti, che sapranno dare al sottoscritto e all’ente nuovi impulsi per i settori di nostra competenza come la viabilità e le scuole. Tanto abbiamo già realizzato e tanto abbiamo programmato per i prossimi mesi”.

I VOTI PONDERATI OTTENUTI DAI CANDIDATI ELETTI

Lista Forze di Libertà (26.522,00)

Giorgio De Luca (6.860)

Emidio Camplese (6.698)

Gianfranco De Massis (6.552)

Augusto Recchia (6.412)

Lista Pescara Provincia Nuova (quoziente 25.552,00).

Gianni Chiacchia (8.399)

Piero Giampietro (6.191),

Alberto Bartoli (5.118)

Lista Lega per il Territorio (17.964,00)

Antonio Romano (9.672)

Gabriele Colasante (6.742).

Lista Fratelli d’Italia (14.129,00)

Davide Berardinucci (5.857)

Filippo Maria Mariani (7.832).

Lista Polo Civico (9.407,00)

Giovanni Mancini (5.071)