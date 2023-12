RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE: LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO DELL’AQUILA AGLI ELETTI

L’AQUILA – “Rivolgo le mie congratulazioni agli eletti al Consiglio provinciale dell’Aquila, molti dei quali confermati, e invio loro, a nome della Municipalità e mio personale, auguri di buon lavoro nella consapevolezza dell’impegno che profondono assolvendo ad un ruolo costituito da molti oneri”.

Lo afferma il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, all’esito dello spoglio delle elezioni di secondo livello – riservate cioè ai soli amministratori – che si sono svolte proprio oggi. “Saluto peraltro con favore il mantenimento degli equilibri politici, garantendo così continuità al buon operato del presidente Angelo Caruso“, aggiunge il sindaco. “Nonostante lo smantellamento delle Province, esse mantengono competenze importanti come l’edilizia scolastica, la tutela dell’ambiente e la viabilità, ed è fondamentale avere un’amministrazione efficiente e che risponde alle esigenze della comunità”.

“A ormai quasi dieci anni dalla riforma del 2014, sono fermamente convinto della necessità di reintrodurre l’elezione diretta dei Consigli e dei presidenti – rileva, infine, Biondi – È auspicabile, infatti, ripristinare la sovranità popolare sancita dalla Costituzione e in questa direzione va la proposta di legge depositata. Le Province, vanno inoltre dotate delle risorse, che attualmente non hanno, necessarie ad esercitare le loro funzioni, indispensabili per le nostre comunità, ancora più in un’area interna come la nostra”.