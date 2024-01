REGIONALI: TAGLIERI, “SANITA’, LAVORO, ECONOMIA, ECCO I NUMERI DEL FALLIMENTO TOTALE DI MARSILIO”

LANCIANO – “Il fallimento clamoroso il centrodestra di Marco Marsilio è scritto nei numeri. Il centrodestra deve farla finita con il dire che la colpa è sempre di chi li ha preceduti perché in 15 anni loro hanno governato 10 anni, con effetti disastrosi”.

Così nell’intervista streaming Francesco Taglieri, consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 stelle, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo.

Ecco i numeri almanaccati da Taglieri: “Le aperture di nuove attività commercial sono diminuite del 55%, nel 2013 venivano aperte mille attività, nel 2023 soltanto 463, se poi parliamo dell’artigianato che per quello che riguarda la nostra regione è un settore strategico, ha perso 7.000 posti di lavoro negli ultimi cinque anni e 2.728 impresa artigianali hanno chiuso nell’ultimo periodo. Passando alla Sanità, e leggendo i numeri, anche qui scopriamo che 34.000 abruzzesi si vanno a curare fuori regione perché non trovano spazio nella nostra sanità, la mobilità passiva ha un saldo di 100 milioni, sono 25mila le prestazioni in meno negli ultimi cinque anni, le liste di attesa sono raddoppiate. Altro che modello Abruzzo per la sanità. Per non parlare poi delle comunità energetiche la cui legge porta la mia firma: ebbene, la regione ha stanziato la miseria di 40mila euro, mentre poi hanno distribuito a pioggia 23 milioni di euro. E potrei andare avanti”.

Infine sui candidati pentastellati, scelti come sempre con una consultazione e un voto on line degli iscritti.

“Sono contento che in campo ci sono cittadini con professionalità e passione. Negli anni abbiamo dimostrato che cittadini prestati alla politica già negli anni Abbiamo più volte dimostrato che i cittadini prestati alla politica possono dare realmente un contributo, raccogliendo le istanze e portando la voce di quelle che sono le vere esigenze, ovvero descrivendo la realtà, e non raccontando favole, come fa l’incessante propaganda del centrodestra”.

L’INTERVISTA