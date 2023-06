REGIONE: EMILIANO DI MATTEO ENTRA IN FORZA ITALIA, AZZURRI RAFFORZANO PRIMATO IN CONSIGLIO

TERAMO – Emiliano Di Matteo, l’ex sindaco di Ancarano consigliere regionale eletto nella Lega, è passato ufficialmente in Forza Italia. Ad accoglierlo a braccia aperte, nella giornata del tesseramento a Teramo, il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale di Fi per gli enti locali, il coordinatore regionale e deputato Nazario Pagano, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, in una iniziativa pubblica al Caffé Grande Italia.

Il malessere di Di Matteo dentro la Lega covava da tempo. E a far precipitare le cose il “tradimento” della Lega perpetrato nei confronti del candidato alla presidenza della Provincia di Teramo Massimo Vagnoni, sindaco di Martinsicuro, con i voti, in particolare dei consiglieri di Giulianova, del sindaco Jwan Costantini, della Lega, andati all’ultimo momento al candidato, poi risultato vincente, Camillo D’Angelo, sindaco di Valle Castellana appoggiato da centrosinistra nel comune di Teramo, del sindaco Gianguido D’Alberto, oltre che da Italia viva e M5s. Di Matteo si è dimesso prima da coordinatore provinciale della Lega, e poi si è iscritto in consiglio nel gruppo misto, in attesa dell’ingresso in Fi.

“La proposta politica di Forza Italia continua ad essere fortemente attrattiva su tutto il territorio abruzzese – commenta Pagano – Emiliano Di Matteo ha ufficializzato il suo ingresso in Forza Italia. Una squadra che cresce giorno dopo giorno e si rafforza sempre di più. La conferma di un trend positivo che, sono sicuro, continuerà nei prossimi mesi, anche in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo”.

E in effetti ora Forza Italia è do fatto il primo partito in consiglio di regionale: oltre agli eletti Sospiri e al capogruppo Mauro Febbo, può contare sui “federati” di Valore Abruzzo, Manuele Marcovecchio, Simone Angelosante e Tony Di Gianvittorio, andati via anche loro dalla Lega, e il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, eletto con la civica Azione politica, e ora emiliano Di Matteo. Potrebbero entrare Luca De Renzis, altro ex leghista e Sara Marcozzi, ex M5s, entrambi ora al gruppo misto.