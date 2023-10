RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE ALLA SCRITTRICE AQUILANA PELLICCIONE PREMIATA A REGGIO EMILIA

L’AQUILA – Riconoscimento internazionale per la giornalista e scrittrice abruzzese, Monica Pelliccione, premiata dall’Universum Accademy Switzerland. La cerimonia si è svolta domenica 15 ottobre, nel salone trecentesco della prestigiosa dimora dell’hotel Posta, a Reggio Emilia. Il premio è stato conferito a Pelliccione per il libro “Personaggi aquilani” (Arkhé edizioni), dove memoria e tradizione s’incontrano. Venti volti, venti storie: icone di una città che attraversa i secoli “e intreccia vicissitudini e cicliche rinascite”.

La Universum International Accademy è stata fondata nel 1990 a Bellinzona (Svizzera) dall’attuale presidente federale, Valerio Giovanni Ruberto. E’ presenta nel mondo con 23 ambasciate: in Italia è rappresentata da un’ambasciata e sette delegazioni a Verona, Como, Bergamo, Firenze, Forlì, Foggia e Lecce. Pelliccione, storica firma del quotidiano “Il Centro” ha collaborato con importanti testate nazionali quali “Repubblica” e Kataweb. Autrice di otto volumi, legati per lo più all’Aquila e al territorio abruzzese, ha ricevuto oltre cinquanta riconoscimenti tra cui il premio nazionale “Agape” per la cultura, il premio “Decennale L’Aquila 20092019”, il “Verga d’argento” per la letteratura, lo Ziré d’oro personaggio dell’anno per la cultura, il premio internazionale “Adriatico, Un mare che unisce” per il giornalismo, il premio “Margherita d’Austria” per la saggistica e il premio internazionale d’eccellenza Città del Galateo. Ha ricevuto il premio “Donne e comunicazione”, il premio nazionale “San Lorenzo” a Firenze il premio speciale “Patrizio Falcone” per il giornalismo.

E’ stata insignita, inoltre, del premio internazionale Spoleto Menotti art festival per la letteratura nel 2021. E’ vincitrice del premio Pier Paolo Pasolini per la letteratura, del premio internazionale Michelangelo Buonarroti per la narrativa e del premio internazionale Città di Sarzana per la saggistica. Ha ottenuto il premio letterario nazionale “Fraccaceta 2022” del Centro internazionale Einaudi e il premio di letteratura Samnium.