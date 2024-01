ROSETO: PARCHEGGIO GRATUITO DI VIA D’ANNUNZIO APERTO AI CITTADINI ALMENO PER I PROSSIMI DUE ANNI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il parcheggio gratuito all’incrocio tra via Cavour e via D’Annunzio resterà a disposizione dei cittadini di Roseto degli Abruzzi (Teramo) anche per l’anno in corso con la possibilità di prorogare la disponibilità anche per il 2025.

È questo il risultato raggiunto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Mario Nugnes che nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo con la famiglia Di Giuseppe, proprietaria dell’importante area centrale cittadina, per la proroga del comodato d’uso gratuito. Proroga che è stata ufficializzata nelle scorse ore attraverso l’approvazione di un’apposita Delibera di Giunta e che sarà sancita dalla conseguente firma del contratto.

L’area in oggetto, che si trova in una posizione nevralgica nel centro di Roseto degli Abruzzi, è di importanza strategica per il Comune e riveste altresì un ruolo notevole nell’ambito della mobilità urbana anche perché posta a pochi metri da una scuola e da Palazzo di Città. In tantissimi, tra cittadini e turisti, utilizzano infatti il parcheggio per svolgere commissioni in centro.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi già nel dicembre 2021 riuscì a riaprire l’area ponendo fine ad una querelle che durava da almeno tre anni e che provocava non pochi disagi ai cittadini che, sotto la passata amministrazione, si sono visti chiudere il parcheggio dalla sera alla mattina.

“Con la proroga del comodato d’uso gratuito del parcheggio di via D’Annunzio diamo un altro importante segnale sul fronte delle mobilità urbana e confermiamo l’ottimo lavoro svolto fino ad ora per mettere a disposizione dei cittadini stalli gratuiti grazie ad accordi per l’utilizzo di aree private – affermano il sindaco Mario Nugnes e l’assessore alla Rigenerazione Urbana e al Patrimonio Gianni Mazzocchetti – Nel corso degli ultimi due anni, infatti, il numero degli stalli gratuiti a Roseto è cresciuto notevolmente anche grazie alle riaperture estive di due aree importanti nella zona del lungomare nord, ovvero l’ex area Castelli e quella di fianco al Mion Hotel. A queste si è aggiunta l’apertura di due nuove aree di sosta libera: una sita in largo Beniamino Gigli, a ridosso della statale, e l’altra nell’area della storica fornace Catarra (con l’ingresso da via Adriatica) dove sono stati messi a disposizione circa un centinaio di posti auto in più a partire dalla scorsa estate. Ringraziamo nuovamente la famiglia Di Giuseppe che, anche in questa occasione, si è dimostrata disponibile e aperta al confronto, dimostrando vicinanza alle esigenze della nostra comunità”.