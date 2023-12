ROSETO DEGLI ABRUZZI: SINDACO FIRMA ORDINANZA CHE VIETA L’UTILIZZO DI BOTTI PER CAPODANNO

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo), Mario Nugnes, ha firmato nelle scorse ore l’ordinanza che vieta l’uso di botti e fuochi d’artificio durante le festività di Capodanno.

“L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di tutelare la sicurezza pubblica, la salute dei cittadini e degli animali, e il rispetto dell’ambiente”.

L’ordinanza sarà in vigore dalle ore 8 del 31 dicembre 2023 alle ore 24 del 1° gennaio 2024 e il divieto sarà effettivo su tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale.

Chi violerà il divieto sarà sanzionato con una multa da 25 a 500 euro, oltre al sequestro del materiale pirotecnico.

“Abbiamo deciso di rinnovare l’adozione di questa misura, anche per questo Capodanno, per prevenire incidenti, disturbi e danni che ogni anno si verificano a causa dell’uso irresponsabile di botti e fuochi d’artificio – spiega Nugnes – Chiediamo ai nostri concittadini di rispettare il divieto e di celebrare il Capodanno in modo civile e responsabile, senza mettere a rischio la propria e altrui incolumità”.