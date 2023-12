SCOPPITO: LE OPPOSIZIONI, “DE NUNTIIS FA IL POPULISTA CON QUESTIONE LEGNAME CIVICO”

L’AQUILA – Nel comune di Scoppito, in provincia dell’Aquila, l’opposizione costituita da Francesca Rossilli, Gennaro Marrone, Alessio Albani, ed Emiliano Renzetti, tuonano contro “la solita Kermesse del consigliere Andrea De Nuntiis che, dopo aver abbandonato il suo ruolo di consigliere di opposizione per passare armi e bagagli in maggioranza, cavalca l’onda populista dell’uso civico legnatico per mettere la firma su un progetto che a tutti potrebbe appartenere fuorché a lui”.

LA NOTA

Sappiamo, infatti, che l’atto di indirizzo volto a dare mandato al Responsabile del Servizio di incaricare un tecnico abilitato alla redazione del progetto di taglio e di tutte le operazioni connesse, inclusa l’acquisizione dei pareri necessari, delle autorizzazioni e dei nulla osta, fu sancito nella Deliberazione n.85 del 20 ottobre 2022 della Giunta Comunale nella quale era presente uno degli scriventi Alessio Albani, in qualità di vice-Sindaco.

A dirla tutta, però, e ad onor del vero, fu il consigliere di opposizione Renzetti che, durante il periodo dell’aumento indiscriminato del prezzo del gas-metano da riscaldamento suggerì, per iscritto ed in più occasioni, di rispolverare l’uso civico legnatico come risorsa alternativa per venire incontro anche e soprattutto alle esigenze delle famiglie scoppitane.

Pensando che ormai le cose fossero avviate, ci accorgiamo che il consigliere di minoranza/maggioranza Andrea De Nuntiis ha pubblicato su facebook il solito album fotografico, con rivendicazioni subliminalmente travestite da ringraziamenti, volte ad attribuirsi non meglio specificati meriti in relazione all’assegnazione dell’uso civico legnatico. Da quello che scrive il De Nuntiis sembra quasi che gli agronomi, che sono dei tecnici altamente specializzati in materia ambientale e boschiva, abbiano bisogno del suo aiuto di “accompagnatore di alta montagna” per ottemperare ai loro doveri.

Se il consigliere De Nuntiis ha realmente voglia di servire la collettività, come afferma urbi et orbi, inizi a studiare la materia comunale per dare il suo contributo laddove la legge gli impone di darlo ossia durante le sedute consiliari che lo vedono, il più delle volte, come silente spettatore.