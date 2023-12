RICONOSCIMENTO ALLO STABILIMENTO SANOFI DI SCOPPITO: CAMPIONE DI INNOVAZIONE AL “PREMIO DEI PREMI”

SCOPPITO – Martedì 19 dicembre, in occasione della XIII edizione della cerimonia di conferimento del Premio dei Premi, Premio Nazionale per l’Innovazione istituito presso la COTEC Fondazione per l’Innovazione per concessione del Presidente della Repubblica Italiana, a Sanofi con il suo stabilimento di Scoppito in provincia dell’Aquila, è stato conferito il premio Campione dell’Innovazione per la categoria Grandi Imprese.

Il conferimento annuale si svolge con il coordinamento del Comitato di Indirizzo, di cui fanno parte l’Associazione Bancaria Italiana ABI, l’Associazione per il Disegno Industriale ADI, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa CNA, Confcommercio, Confindustria, il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Associazione Italiana delle Università e degli Incubatori Accademici PNICube.

Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Alessandro Casu (Direttore stabilimento Sanofi di Scoppito : “Questo è un premio all’impegno, al coraggio e alle competenze messe in campo per trasformare quello che da più di cinquant’anni è uno stabilimento strategico per la produzione e il confezionamento di farmaci su larga scala in un centro di eccellenza mondiale per il lancio di molecole innovative, frutto della ricerca del nostro Gruppo. Qui verranno industrializzate small molecules destinate a rivoluzionare l’approccio ad alcune malattie rare, neurologiche, autoimmuni e ai trapianti. Qui si stanno già sviluppando competenze che guardano all’innovazione e all’high-tech. Siamo particolarmente orgogliosi perché idealmente suggella un anno in cui insieme alle nostre persone abbiamo fatto altri passi importanti nel nostro processo di trasformazione da azienda pharma a biopharma”.

Lo stabilimento Sanofi di Scoppito Attivo dal 1972, lo stabilimento di Scoppito è strategico per la produzione e il confezionamento di farmaci solidi orali su larga scala. Fully integrated factory per i suoi sistemi di gestione e i suoi processi integrati a livello operativo, vanta un nuovo reparto Columbus high potent, al 100% digitalizzato e paper-free, frutto di un investimento di 23,6 milioni di euro, cui ha co-partecipato il MIMIT e la Regione Abruzzo inaugurato a inizio 2022. Questa forte spinta 4.0 si riverbera su tutti i reparti dello stabilimento. Se da una parte consente l’accesso in tempo reale a big data in ambito produttivo, qualitativo, logistico ed HSE, garantisce una supervisione immediata dei processi e delle performance e accresce le competenze digitali degli operatori.

Sanofi: “Siamo un’azienda della salute, innovativa e globale. È la nostra ragion d’essere a guidarci in ciò che facciamo: sfidare i confini della scienza per migliorare la vita delle persone. In circa 100 Paesi al mondo, siamo impegnati per trasformare la pratica della medicina, l’impossibile in possibile. Lavoriamo per portare opzioni di trattamento potenzialmente in grado di imprimere un cambiamento nella vita dei pazienti e fornire vaccini che proteggano e salvino la vita a milioni di persone in tutto il mondo, mettendo la sostenibilità e la responsabilità sociale al centro delle nostre ambizioni”.