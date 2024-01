SICUREZZA ALL’AQUILA: L’ASSESSORE DE SANTIS (LEGA), “CITTA’ INVASA DA SPACCIATORI E CLANDESTINI”

L’AQUILA – “Progetti Case pieni di spacciatori e quartieri dell’Aquila con dentro condomìni interi invasi da africani». Lo ha scritto su un post, destinato a suscitare reazioni soprattutto nelle opposizioni, l’assessore comunale all’Urbanistica Francesco De Santis, portavoce della Lega Abruzzo.

«Il fenomeno”, prosegue, “che sta minando lentamente la tranquillità della nostra città ha un nome e un cognome: seconda generazione di immigrati clandestini. C’è una parte di città “aristocratica” che vive nei suoi palazzotti antichi e che pontifica su noi “sporchi zozzi fascisti razzisti”, raccontando favole sull’integrazione (impossibile senza lavoro) e sull’accoglienza nei quartieri delle periferie (che però nessuno di loro fa nelle belle case ristrutturate e affrescate). E poi c’è chi vive la città vera, quella fuori le mura e quella dei vicoli del centro ancora purtroppo da ricostruire, quella dei Progetti Case pieni di spacciatori e quella dei quartieri con dentro condomini interi invasi da africani. La sicurezza della nostra città ha uno spartiacque: prima e dopo l’invasione di immigrati clandestini».

«Al governo cittadino stiamo facendo i salti mortali per mettere in sicurezza la città, usando al meglio gli esigui strumenti che vengono lasciati alle amministrazioni locali», scrive De Santis. «Ma ora il nostro governo nazionale, che sosteniamo e abbiamo sempre difeso, deve trovare il coraggio di seguire le orme del ministro Matteo Salvini, che bloccò le navi degli scafisti, pagandone anche le conseguenze con un assurdo processo giudiziario per aver difeso i confini e la sicurezza della nazione. Basta sbarchi, basta riempire l’Italia di gente che non farà altro che sentirsi padrona di nuovi quartieri dove la polizia e i carabinieri non possono nulla. Basta immigrazione clandestina».