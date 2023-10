STELLANTIS: A DIPENDENTI AZIONI A PREZZO AGEVOLATO

TORINO – I dipendenti di Stellantis in Italia e in Francia potranno acquistare azioni dell’azienda a condizioni agevolate – prezzo scontato del 20% – rispetto a quelle di mercato. Sono escluse le società di joint venture in cui Stellantis non è in maggioranza.

Lo ha reso noto l’azienda ai sindacati.

La campagna di adesione si svolgerà dal 13 al 30 novembre: ciascun dipendente potrà acquistare azioni fino a un massimo del 25% della propria retribuzione dell’anno.

L’azienda darà un contributo pari a quello versato dal dipendente fino a un massimo di 1.000 euro; l’investimento sarà vincolato per tre anni e quindi sarà impossibile vendere le azioni fino al 2026, salvo casi specifici.

Gli adempimenti fiscali dovranno essere compiuti dal lavoratore, fermo restando che la legge italiana prevede la defiscalizzazione e la decontribuzione del contributo aziendale e del vantaggio connesso allo sconto sul prezzo di acquisto fino alla cifra di 2.065,83 euro; in ogni caso Stellantis metterà a disposizione di tutti i dipendenti un sito web ove accedere a tutte le informazioni di dettaglio, comprese quelle fiscali, e poter effettuare l’acquisto delle azioni.