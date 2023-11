L’AQUILA – Torna a tremare la terra nell’Aquilano dove nel pomeriggio l’Ingv ha registrato due scosse, una dietro l’altra, a distanza di 20 secondi.

La prima, di magnitudo 3.6 alle 17.52 con epicentro nell’area di Poggio di Roio, frazione dell’Aquila. La seconda di 3.7, alle 17.53, a 3 km da Lucoli. Le due scosse, di profondità 13 e 10 chilometri, sono state accompagnate da boati.

Diverse persone si sono riversate in strada, tante le segnalazioni che continuano ad arrivare in questi minuti.

La scossa è stata distintamente avvertita in molte zone del capoluogo regionale e nei comuni limitrofi dove comunque, al momento, non si segnalano danni.

Anche nel resto della regione, dal Pescarese al Teramano, sono arrivate diverse segnalazioni.

Molte le telefonate arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, si è immediatamente messo in contatto con il direttore della Protezione Civile, Mauro Casinghini, e la sala operativa dell’Aquila, per monitorare la situazione. Dalla prima ricognizione non risultano danni né segnalazioni di pericolo.

A seguito delle due scosse si è riunita d’urgenza la conferenza dei dirigenti del Comune dell’Aquila convocata dal sindaco, Pierluigi Biondi, e dall’assessore alla Protezione civile, Fabrizio Taranta. Dalle prime ricognizioni non sono emersi danni a persone o cose, come confermato anche dal Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, con cui il primo cittadino si è sentito nel pomeriggio. Alle 19.30 è stata convocata una riunione in prefettura per un aggiornamento della situazione.