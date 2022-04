TERREMOTO L’AQUILA, VITTORINI: “DA QUI DEVE PARTIRE UN MESSAGGIO FORTE, MAI PIU’ TRAGEDIE”

L’AQUILA – Nel corso della fiaccolata per il 13esimo anniversario del terremoto dell’Aquila, nella tappa davanti la casa dello studente, ha preso la parola a rompere il silenzio Vincenzo Vittorini, che la notte del 6 aprile 2009 ha perso la moglie Claudia e la figlia Fabrizia.

“Da L’Aquila deve partire oggi un messaggio forte. La memoria viva affinché tutte le tragedie che costellano questa Paese bellissimo ma fragile, non debbano più ripetersi. Questa sera qui ci sono in presenza e idealmente tutti i rappresentanti delle tragedie italiane, come San Giuliano di Puglia, Genova, Viareggio, il Vajont. Ebbene, bisogna arrivare prima, occorre finalmente imporre, affermare, una cultura della prevenzione. Questo dobbiamo gridare forte qui a L’Aquila. E il ricordo quest’anno va anche alla cara Antonietta Centofanti, che non è più tra noi, che in tutti questi anni si è battuta con noi, e continuerà a farlo, attraverso noi”.