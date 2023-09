TROUPE TELEVISIVA PRESA A PALLONATE ALLO STADIO DURANTE MATCH ECCELLENZA SAMBUCETO-CITTA’ DI TERAMO

SAN GIOVANNI TEATINO – Il lavoro di una troupe televisiva di Trsp, emittente interregionale che trasmette nel Molise e nell’Abruzzo, durante il match di Eccellenza abruzzese Sambuceto-Città di Teramo è stato disturbato da alcune pallonate indirizzate a giornalista e operatore tv. A denunciare l’episodio è stata la stessa giornalista, Alessandra Potena, attraverso la sua pagina Facebook.

Ieri – riporta l’Ansa – la giovane era in servizio a bordocampo insieme all’operatore Luca Di Claudio per raccontare la partita (finita 2-1 per gli ospiti, ndr).

“Microfono e telecamera – scrive Potena – per riprendere la gara, posizionati, come da indicazioni, sugli spalti della Cittadella dello Sport di Sambuceto (Chieti) insieme a circa 200 tifosi biancorossi.

Ebbene, qualcuno di loro ha avuto la brillante idea di lanciare un pallone, indirizzandolo verso la telecamera, che è stata sfiorata. Non contenti hanno deciso di lanciare nuovamente il pallone, con veemenza, dietro la mia nuca provocandomi un bel mal di testa”.

La giornalista ha comunque sottolineato che la responsabilità dell’episodio riguarda pochi isolati tifosi auspicando, in ogni caso, la possibilità di lavorare in strutture sportive attrezzate “per far sì che la stampa tutta possa lavorare in maniera tranquilla e non a stretto contatto con persone che non permettono il corretto svolgimento”.