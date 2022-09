UCRAINA, MARSILIO: “ABRUZZO IN PRIMA FILA PER RICOSTRUZIONE”

BRUXELLES – “L’Abruzzo può contribuire in maniera importante e significativa alla ricostruzione di Kiev e dell’Ucraina, in particolare per quanto riguarda gli edifici storici e i monumenti”.

Così Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo e presidente del gruppo Ecr al Comitato europeo delle regioni, dopo l’incontro oggi con il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Alla riunione dell’ufficio di presidenza a Praga del CdR odierna è stata anche ufficializzata la nomina di Klitschko a membro onorario del Comitato.

Marsilio ha portato la solidarietà dell’Abruzzo e di Fratelli d’Italia all’integrità territoriale dell’Ucraina.

“Le regioni europee svolgeranno un ruolo chiave nella ricostruzione mettendo a disposizione le proprie conoscenze e il know-how necessario a far ripartire il paese dopo l’ingiustificata invasione russa”, ha dichiarato Marsilio.

A giugno il CdR ha lanciato l’Alleanza delle città e delle regioni per la ricostruzione dell’Ucraina, accogliendo la richiesta del presidente Volodymyr Zelensky e con il sostegno del presidente del Consiglio europeo e della Commissione europea.