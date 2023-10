VASTO: RADDOPPIANO LE SANZIONI PER LE DEIEZIONI DEI CANI

VASTO – A Vasto (Chieti) è tolleranza zero sulle deiezioni canine, con sanzioni che sono state raddoppiate: la commissione Affari generali e Istituzionali del Consiglio comunale, presieduta da Lucia Perilli, ha approvato, con i soli voti della maggioranza, le modifiche al regolamento della Polizia Urbana ed in particolare sono state riviste le tariffe delle sanzioni per l’abbandono di deiezioni canine.

Ai proprietari o possessori di animali è vietato consentire che gli animali sporchino i marciapiedi e gli spazi ad uso pubblico. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro mentre in precedenza la sanzione massima ammontava a 150 euro.

“L’aumento ha l’obiettivo – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – di richiamare un maggiore senso civico da parte dei proprietari dei cani, che devono seguire un comportamento idoneo per garantire la pulizia della città. È importante il rispetto delle regole del vivere comune, in virtù soprattutto dei numerosi casi e segnalazioni che continuano a pervenire sia alla giunta sia agli uffici comunali relativi a comportamenti scorretti. Abbiamo pertanto chiesto di applicare il nuovo regolamento di Polizia urbana, che dovrà prossimamente essere approvato in Consiglio comunale”.