CODICE DELLA STRADA: LUPI, “STOP MULTE CHE DA 40 ARRIVANO A 500 EURO, ALCUNI SINDACI DA USURA”

ROMA – “I sindaci dei Comuni che applicano maggiorazioni esorbitanti a multe che da 40 euro possono arrivare a 500 euro dovrebbero essere accusati di usura”.

Lo ha detto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, in una conferenza stampa a Montecitorio, nel corso della quale ha presentato le proposte di modifica al ddl sul nuovo Codice della strada.

Lupi ha richiamato la normativa europea che fissa un massimale per le multe pagate in ritardo che non vada oltre il 60% della sanzione originaria: “Questo è fondamentale per un governo di centrodestra liberale”, ha aggiunto. Lupi ha anche sottolineato quella che sarà la “battaglia di Noi Moderati”, ossia “porre fine alla consuetudine negativa di molte amministrazioni di utilizzare le multe per fare cassa, che crea anche una certa tensione sociale: non è solo un problema di autovelox, ma il fatto, per esempio, che le spese di notifica stanno raggiungendo livelli inaccettabili”. Fra le proposte di modifica al ddl, l’inasprimento della misura della sospensione della patente per gli automobilisti che abbandonano gli animali, secondo l’iniziativa assunta dalla collega di partito Michela Brambilla.