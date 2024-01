PESCARA – Un giovane è stato accoltellato l’altra notte sul marciapiedi di via Lago di Capestrano nel quartiere pescarese di Rancitelli.

Le sue condizioni, secondo quanto riporta il Centro, sono gravi visto che si trova in Rianimazione. L’aggressore è in fuga mentre la vittima è, presumibilmente, uno di quei ragazzi stranieri che operano nello spaccio di piccolo cabotaggio per cui l’aggressione potrebbe essere riconducibile a qualche ipotetico sgarro.

Ora tutto è nelle mani della polizia che sta cercando di ricostruire i dettagli della vicenda forse anche sulla scorta di filmati di telecamere o notizie da informatori. Sembra che sia stato trovato un coltello ma non è detto che sia quello adoperato per ferire l’africano.

E, intanto, i residenti continuano a chiedere maggiori controlli e presidi di polizia in quella zona infestata da spacciatori senza scrupoli.