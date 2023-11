AVEZZANO: ARRESTO PER SPACCIO DI DROGA, SEQUESTRATI OLTRE 400 GRAMMI DI STUPEFACENTI

AVEZZANO – Hanno fermato la vettura con due persone a bordo per dei controlli, l’auto è risultata in stato di fermo amministrativo ma, soprattutto, il conducente mostrava segni di nervosismo che hanno indotto i finanzieri ad approfondire. Sono stati rinvenuti, così, in un borsello, 46 grammi di cocaina e 100 euro e nell’abitacolo altri 400 grammi di hashish e un coltello da cucina.

È stato arrestato, dunque, in flagranza di reato per spaccio di droga, dalla compagnia della Guardia di finanza di Avezzano (L’Aquila), con trasferimento nel carcere di Avezzano, un uomo di nazionalità magrebina.

“L’attività posta in essere conferma il costante impegno delle Fiamme Gialle e della Compagnia di Avezzano nel contrasto quotidiano alla diffusione delle droghe, alla repressione del traffico di stupefacenti che, oltre ad arrecare irreversibili danni psico-fisici a chi ne fa uso, consente enormi guadagni a soggetti senza scrupoli”, si legge in una nota della Guardia di Finanza dell’Aquila.