AZIONE POLITICA, IMPRENDITRICE PERSIA ENTRA NEL PARTITO

L’AQUILA – L’imprenditrice Francesca Persia approda ad Azione Politica, la decisione è stata ufficializzata oggi nel corso di un incontro avvenuto a Teramo con il presidente del movimento civico Gianluca Zelli e il coordinatore provinciale Alessandro Recchiuti.

“Accolgo con grande entusiasmo l’ingresso di Francesca Persia – afferma Zelli -, stimata imprenditrice e grande risorsa per tutto il territorio regionale. La sua esperienza e il suo bagaglio politico, insieme alle competenze sviluppate nel settore edile, arricchiranno il nostro movimento. Per noi si apre una stagione molto proficua e siamo certi che la scelta di Francesca contribuirà in maniera positiva ai progetti futuri di Azione Politica”.