BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI, TRIONFO INTERNO IN PRIMA GARA GIRONE SALVEZZA CONTRO NPC RIETI

CHIETI – Buona la prima per i ragazzi di coach Rajola, che davanti a un calorosissimo pubblico hanno trionfato nella gara di esordio del girone Salvezza contro la NPC Rieti per 79-67. La Mokambo, in pieno controllo della gara per quasi tutti i 40 minuti, ha trovato in Mastellari il suo miglior realizzatore con 19 punti, mentre per gli ospiti il pericolo numero uno si è rivelato essere lo statunitense Tucker con 23 punti.

Dopo la prima, delle 8 giornate previste, il girone vede Chieti, Mantova, San Severo e Cremona ad 8 punti, seguite dalle sconfitte Stella Azzurra Roma, Cremona, Monferrato, Rieti e Ravenna con 6 punti.

L’avvio di gara è subito turbolento, il Chieti si porta in vantaggio con Mastellari e Roderick (4-0), ma la tripla di Tassone e il 2/2 ai liberi di Tucker porta in vantaggio gli ospiti dopo 3 minuti dalla palla a due (4-5).

L’ antisportivo fischiato ai danni di Tassone, porta Mastellari in lunetta (6-5), e dopo aver ritrovato il vantaggio i teatini iniziano ad allungare nel punteggio, portandosi con Bartoli e Roderick sul +5 (10-5) al giro di boa del primo quarto.

I padroni di casa con uno splendido Serpilli allungano il parziale ad 8-0 (14-5) e costringono coach Ceccarelli a chiamare il primo timeout della gara con 4:10 minuti sul cronometro.

Alla ripresa del gioco è ancora Serpilli, questa volta da 3 punti, a portare i biancorossi sul +10 di vantaggio (17-7); Mastellari e Ancellotti allungano il gap (21-9), ma Rieti è brava a trovare con Tucker e Timperi i canestri per rimanere a galla prima del suono della sirena (21-14).

Il secondo periodo si apre con la tripla di Jackson che sblocca il punteggio dopo 2 minuti senza canestri (24-14). Con Rieti che arranca in zona offensiva, il 2/2 di Spizzichini allunga il vantaggio teatino (26-14).

Paci trova il primo canestro reatino solamente al quinto minuto (26-16) e sull’appoggio di Tucker che vale per il -8 della NPC (26-18) coach Rajola chiama timeout a 4 minuti dalla pausa lunga.

La Mokambo rientra benissimo in campo, piazzando un parziale di 6-0 firmato da Mastellari e Roderick (32-18) che questa volta costringe coach Ceccarelli al minuto di pausa (2:33 minuti sul cronometro).

I padroni di casa però non si fermano, allungando il parziale a 13-0: Mastellari colpisce da oltre l’arco, sulla tripla Tucker provoca un fallo antisportivo che porta Spizzichini in lunetta che realizza entrambi i liberi, i teatini poi sfrutteranno la rimessa con la schiacciata di Ancellotti, che va a fissare il punteggio sul 39-18. Bonacini e Del Testa spezzano il dominio biancorosso riuscendo a rosicchiare punti e chiudendo il secondo quarto sul punteggio di 40-26.

Dopo un’ottima seconda frazione, la Mokambo rientra male in campo per il terzo periodo, e complici le troppe disattenzioni nella metà campo offensiva gli ospiti riescono a mettere a referto un parziale di 0–9 firmato da un indemoniato Tucker, autore di 6 punti consecutivi e dalla tripla di Tassone (40-33) che costringe al timeout i padroni di casa, dopo appena 2 minuti di gioco.

Le parole di coach Rajola portano la giusta carica, e questa volta è il Chieti a piazzare un controparziale di 7-0, con Roderick che da oltre l’arco spezza il digiuno dei suoi, e un ottimo Ancellotti, autore di 4 punti consecutivi porta il punteggio sul +14 (47-33), e questa volta è coach Ceccarelli a fermare il gioco a 6:54 dal termine.

I teatini con Spizzicini e Ancellotti continuano a spingere e al giro di boa il punteggio è di 52-35.

Del Testa e Tucker provano a tenere a galla l’attacco della NPC (55-44), ma sul finale il Chieti sfrutta le gite in lunetta e riuscirà a tornare sul +14 di vantaggio (58-44), dall’altro lato non è invece freddo Bonacini, che realizza solamente uno dei due tiri liberi a disposizione, e il terzo quarto terminerà sul punteggio di 58-45.

Dopo aver dominato la gara, i teatini concedono qualcosa di troppo agli avversarsi che con Del Testa e Maglietti, entrambi spietati dalla linea dei tre punti, si riportano alla singola cifra di svantaggio (60-53), costringendo un insoddisfatto coach Rajola al timeout dopo appena 4 minuti di gioco.

Bartoli dalla lunetta sblocca l’attacco della Mokambo (62-53), ma dall’altra parte Paci non è da meno e riporta i reatini a -7 (62-55).

Alla tripla di Del Testa, risponde Serpilli (67-58) e coach Ceccarelli chiama il minuto di pausa (3:41 minuti alla fine della gara).

Alla ripresa Del Testa si rivela infallibile da oltre l’arco (67-61), ma la risposta dei teatini questa volta passa per Mastellari che a 2 minuti dalla fine porta a +9 i suoi (70-61), con Ancellotti, che segna in tap-in, e firma il +11 (72-61) che porta i padroni di casa ad un passo dalla vittoria. Gli ospiti provano a recuperare qualche punto sfruttando il fallo sistematica per spingere i biancorossi all’errore dalla lunetta, Roderick e Serpilli segnano solamente uno dei due liberi a disposizione (74-61), Tucker prova ad approfittarne segnando da 3 punti (74-64). All’ennesima tripla di Del Testa (76-67) risponde il migliore della Mokambo, Mastellari, che allo scadere trova la tripla valida per il 79-67 finale, fondamentale in ottica differenza canestri.

La vittoria del Chieti arriva grazie all’apporto di tutta la squadra, sono infatti 5 i giocatori ad aver raggiunto la doppia cifra, oltre al già citato Mastellari (19 punti) ci sono: Ancellotti (16 punti), Roderick (14 punti), Serpilli (11 punti), Spizzichini (10 punti). A segno anche Jackson con 5 punti e Bartoli con 4 punti.

Per Rieti oltre i 23 punti di Tucker ha raggiunto la doppia cifra Del Testa con 19 punti, a segno anche Tassone (6 punti), Bonacini e Paci (5 punti), Timperi (4 punti), Maglietti (3 punti) e Rotondo (2 punti).

Il prossimo impegno per i biancorossi è in programma per sabato 8 Aprile sul campo della Juvi Cremona, uscita trionfante nella gara di esordio contro Ravenna per 82-84.