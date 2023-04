BASKET A2: MOKAMBO CHIETI, VITTORIA CONTRO UNA MAI DOMA MONFERRATO

CHIETI – La Mokambo Chieti torna alla vittoria nella quarta giornata del girone Salvezza, trionfando nel finale sulla Monferrato Basket per 67-72.

Ottima la reazione dei ragazzi di coach Rajola, che dopo la sconfitta contro la Stella Azzurra Roma hanno subito rialzato la testa, guadagnando 2 punti fondamentali per la corsa salvezza, che hanno portato la Mokambo in testa a quota 12 punti nel girone.

Per il Casale Monferrato non sono bastati i 22 punti del miglior realizzatore Justice, la difesa dei teatini è riuscita infatti a contenere il pericoloso attacco dei padroni di casa limitandoli a soli 67 punti.

Il primo quarto della gara si apre con una Monferrato subito agguerrita, che trova nell’esperto Martinoni il suo leader offensivo (autore di 13 punti nel solo primo periodo), i biancorossi sono comunque bravi a rispondere con Mastellari e Spizzichini, dopo 3 minuti dalla palla a due il punteggio è in perfetta parità (6-6).

Serpilli colpisce da oltre l’arco (6-9), Martinoni non sbaglia dalla lunetta, ma gli ospiti trovano soluzioni offensive anche da dentro l’area con Thioune (8-11).

Al giro di boa un infuocato Martinoni, che tocca la doppia cifra dopo soli 5 minuti, firma il vantaggio dei suoi (12-11), ma i teatini rispondono con un parziale di 0-8 firmato da Jackson e Roderick, che porta la Mokambo sul +7 (12-19) quando mancano 2 minuti da giocare.

Martinoni continua ad essere il faro dell’attacco casalese, riuscendo a segnare anche da oltre l’arco (15-19); al canestro di Serpilli risponde Leggio e al decimo minuto le compagini vanno a riposo sul punteggio di 19-21.

Il secondo periodo si avvia con il pareggio firmato da Leggio (21-21), ma il Chieti trova la giocata da 4 punti con Serpilli, che segna la tripla e il libero aggiuntivo (21-25), gli ospiti allora provano ad allungare con Ancellotti, ma Leggio realizza il 2+1 e dopo 120 secondi di gioco il tabellone recita 24-27.

Jackson non sbaglia da 3 punti (24-30), i padroni di casa si aggrappano ancora a Leggio (26-30) e coach Rajola decide di chiamare il minuto di pausa quando mancano poco più di 5 minuti alla pausa lunga.

Il Chieti trova punti con Ancellotti, che realizza per due volte dal pitturato (26-34 dopo 6:33 di gioco), i casalesi sono bravi a spezzare il parziale teatino e a rimettersi in gara con le triple di Justice e Sarto (32-34).

Spizzichini e Mastellari in un amen riportano la Mokambo sul +6, chiudendo i primi 20 minuti di gioco sul punteggio di 32-38.

In apertura di terzo quarto Carver e la strepitosa giocata da 4 punti di Sarto, che realizza la tripla e il libero aggiuntivo riportano i padroni di casa in vantaggio (39-38), ma nell’altra metà campo Thioune lavora bene sotto canestro e realizza il 2+1, riportando i biancorossi in testa (39-41).

La partita procede a ritmi altissimi, Carver pareggia (41-41) e Sarto realizza il tiro libero nato dal fallo tecnico fischiato a Jackson, che riporta la Novipiù in vantaggio (42-41).

Jackson realizza da dentro l’area (42-43) ma sulla tripla di Sarto coach Rajola è costretto a chiamare il minuto di sospensione sul punteggio di 45-43, con 6 minuti da giocare.

Al rientro in campo si stringono le maglie in difesa e le due squadre faticano a trovare il canestro, Ancellotti non è freddo dalla lunetta e fa 1/2, Justice schiaccia in transizione e i padroni di casa si portano sul +3 (47-44) ma la Mokambo non molla e trova il pareggio con Serpilli (47-47).

La Monferrato colpisce da lontanato con Leggio, la risposta di Mastellari arriva puntuale e con 2 minuti da giocare il punteggio è di 50 pari.

Justice non sbaglia dalla lunetta (52-50), Ancellotti ha tempo per segnare il canestro che manda le due squadre all’ultima mini pausa sul perfetto equilibrio (52-52).

Il quarto periodo è una vera battaglia, Jackson riporta avanti gli ospiti (52-54), Justice e Mastellari si sfidano da oltre l’arco e dopo appena 3 minuti il punteggio è di 58-57.

Serpilli spezza il digiuno della Mokambo e coach Comazzi chiama timeout sul punteggio di 58-59 con 4 minuti da giocare.

Alla ripresa delle ostilità i casalesi trovano ancora il vantaggio con l’ennesima tripla di Justice (61-59), il Chieti si aggrappa a Jackson, che realizza da dentro l’area e finalizza il libero aggiuntivo (61-62).

Justice continua ad essere una sentenza da oltre l’arco, ma la risposta di Jackson è immediata, a meno di 2 minuti dal termine, sul canestro di Ancellotti che firma il +3 biancorosso (64-67), coach Comazzi chiama nuovamente il minuto di sospensione.

Justice dalla lunetta non è freddo (64-67) e gli ospiti ne approfittano con Spizzichini che segna una tripla fondamentale per spedire i suoi sul +5 (65-70) quando mancano meno di 60 secondi al suono della sirena.

La partita però è tutt’altro che chiusa: Jackson trema dalla lunetta e il canestro in contropiede di Justice da speranza alla Novipiù (67-71).

I padroni di casa provano a recuperare punti spedendo i biancorossi in lunetta, Jackson realizza solamente uno dei due liberi a disposizione, ma grazie ad una difesa arcigna il Chieti riesce a scongiurare la rimonta casalese e al suono della sirena saranno proprio i ragazzi di coach Rajola a festeggiare sul punteggio finale di 67-72.

Il terzo successo su quattro gare della Mokambo arriva grazie ad uno straordinario Jackson, miglior realizzatore dei suoi con 21 punti, ma per i teatini la doppia cifra è arrivata anche per Serpilli (14 punti), Ancellotti (11 punti) e Mastellari (10 punti), si è invece fermato a 9 punti Spizzichini, seguito dai 5 punti di Thioune e dai 2 punti di Jackson.

Anche la Monferrato Basket ha portato 4 giocatori in doppia cifra: il già citato Justice (22 punti), Martinoni (13 punti), Leggio (12 punti) e Sarto (11 punti). A segno poi Carver (7 punti) ed Ellis (2 punti).

Per i ragazzi di coach Rajola la corsa alla salvezza non si ferma, domenica 30 Aprile i biancorossi sono attesi al PalaSojourner per la prima gara di ritorno contro la Kienergia Rieti, sconfitta davanti al pubblico del PalaTricalle per 79-67 nella gara dello scorso 2 Aprile.