BASKET SERIE A2: MOKAMBO CHIETI TORNA ALLA VITTORIA CONTRO IL MONFERRATO

CHIETI – La Mokambo Chieti si affida al gruppo di italiani e riporta la serie sul pareggio, sconfitta Monferrato con il punteggio finale di 78-68.

Sono Bartoli (18 punti), Serpilli (16 punti) e Mastellari (15 punti) i protagonisti assoluti della vittoria biancorossa, che arriva anche grazie ad una fase difensiva solida e ad un terzo quarto da incorniciare (26-9 il parziale).

Monferrato parte forte, Justice sblocca il punteggio dalla lunetta, Ancellotti trova subito la risposta e dopo un minuto e mezzo il punteggio è di 2-2.

Gli attacchi subiscono la pressione della gara e viaggiano a percentuali bassissime, è ancora una volta Justice a cronometro fermo a sbloccare il punteggio (2-4 dopo 4 minuti dalla palla a due). La Novipiù quindi trova fiducia, Martinoni realizza il primo canestro su azione della gara e ancora uno spettacolare Justice colpisce in contropiede per il 2-8.

A sbloccare i padroni di casa ci pensa invece Serpilli, ma Valentini non sbaglia da oltre l’arco e al giro di boa il punteggio è di 4-11 in favore degli ospiti. Le compagini continuano a trovare punti a cronometro fermo, Chieti con Bartoli, Casale e con Leggio (6-13).

Chieti fatica in fase offensiva e coach Rajola chiama timeout con 03:05 sul cronometro. Valentini dalla lunetta allunga per Monferrato (6-15) ma il timeout da i suoi frutti e gli abruzzesi piazzano un parziale di 6-0 che al decimo porta la squadra di coach Rajola a soli 3 punti di svantaggio (12-15).

Valentini sblocca il punteggio dopo un minuto (12-17), Serpilli e Roderick si riportano sul -1 (16-17) quando mancano 7 minuti da giocare.

Casale sfrutta la sua arma migliore: Formenti non fallisce da oltre l’arco, i padroni di casa rispondono con Mastellari (19-20) e un fulmineo contropiede di Bartoli portano per la prima volta la Mokambo in vantaggio (21-20).

Justice prova a smorzare subito l’entusiasmo del PalaTricalle ma Roderick risponde e al giro di boa il punteggio è di 24-23.

Thioune fa valere il fisico per il +3 dei suoi (26-23), e in quello che sembrava essere il miglior momento per i teatini la Novipiù è brava a non uscire dalla gara, con Martinoni Sarto e Justice piazza un parziale di 0-8 che sul punteggio di 26-31 costringe coach Rajola al timeout a due minuti e mezzo dalla pausa lunga.

Carver inchioda la schiacciata del +7 (26-33) Bartoli prova a rosicchiare punti segnando da oltre l’arco (29-33), Justice però risponde con la stessa moneta e le due squadre andranno a riposo sul punteggio di 29-36.

Dopo la pausa lunga il rientro della Mokambo è infuocato, la tripla di Serpilli da il via ad un incredibile12-0 di parziale, che porta la firma anche di Bartoli, Jackson e Ancellotti e fa volare i padroni di casa sul +5 di vantaggio (41-36) e al giro di boa un preoccupato coach Comazzi è costretto a chiamare timeout per spezzare l’inerzia dei biancorossi, dominanti in entrambe le metà campo.

La pausa sembra funzionare, Formenti dopo più di 5 minuti dall’avvio del terzo periodo sblocca i suoi, Martinoni realizza in tap-in, ma i teatini si affidano ad un caldissimo Bartoli da oltre l’arco e al fantastico alley-oop inchiodato da Ancellotti che porta i ragazzi di coach Rajola sul +8 (48-40) a 3 minuti dalla fine.

Bartoli continua ad essere il fattore in più per i suoi, e dopo aver segnato il canestro che consegna la doppia cifra di vantaggio ai padroni di casa (51-40) coach Comazzi si vede costretto a fermare nuovamente il gioco con 2 minuti sul cronometro. Gli ospiti provano quindi a rispondere con il 2+1 di Martinoni (51-43), Sarto e Mastellari sono freddi dalla lunetta, il terzo quarto termina sul punteggio di 55-45.

Martinoni prova a tenere in vita l’attacco degli ospiti, ma il Chieti va a segno con le triple di Mastellari e Jackson (63-49). La difesa teatina sembra impenetrabile, Jackson sfrutta la sua abilità da oltre l’arco per sferrare il colpo del definitivo KO, ma Justice con una magia e il fallo aggiuntivo ridà vigore ai suoi (68-52). Ancora Justice e Sarto non hanno intenzione di darsi per vinti, gli abruzzesi rispediscono i tentativi di rimonta al mittente e a sessanta secondi dal termine il punteggio è di 74-59. Negli ultimi secondi di gara la concentrazione dei biancorossi cala, Casale piazza un parziale di 0-9 ma il divario è troppo ampio e al quarantesimo sono i ragazzi di coach Rajola a poter festeggiare la vittoria con il punteggio di 78-68.

Il successo degli abruzzesi arriva grazie all’ottima prova del gruppo di italiani citati in precedenza, Jackson, limitato dall’asfissiante difesa monferrina è comunque riuscito a mettere a segno 9 punti, per Roderick invece i punti sono 7, ma lo statunitense ha portato all’attacco teatino qualità e atletismo. A segno per i biancorossi anche Ancellotti (8 punti), Thioune (4 punti) e Reale (1 punto).

Per Monferrato invece non è bastata un’altra superlativa prova di Justice che ha fatto registrare 21 punti, seguito in doppia cifra da Martinoni (13 punti9 e Valentini (11 punti). Si è fermato invece ad 8 punti Sarto, seguito da Leggio e Formenti (5 punti), Mele (3 punti) e Carver (2 punti).

La serie si sposta dunque al PalaFerraris di Casale Monferrato, le squadre scenderanno in campo sabato 3 e lunedì 5 giugno alle ore 20:30.

[mqf-dynamic-pdf]