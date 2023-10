CALCIO SERIE C: IL PINETO GIOCHERA’ ALLO STADIO DI PESCARA FINO AL 5 NOVEMBRE

PESCARA – Continua a tenere banco a Pescara, in tema di ordine pubblico, la questione dell’utilizzo, da parte della squadra di calcio del Pineto (Teramo), dello stadio Adriatico per le gare casalinghe, a causa della momentanea indisponibilità del “Mariani-Pavone”, nella località della costa teramana, oggetto di lavori di adeguamento.

Nei giorni scorsi i sindacati della Polizia di Stato avevano manifestato la loro contrarietà all’utilizzo oltre le quattro gare ufficializzate a inizio di stagione, ricordando la carenza di organici e dunque le problematiche per garantire l’ordine pubblico per le gare del Pineto (che disputa il campionato di serie C) a Pescara.

Nella mattinata odierna, a tal proposito, si è tenuta, in Prefettura a Pescara una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, alla quale hanno partecipato il sindaco di Pescara Carlo Masci e l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, il questore Luigi Liguori, il comandante provinciale dei Carabinieri Col. Barbera, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Caputo nonché il delegato dell’Asd Pineto Calcio, Roberto Giammarino.

Come si legge in una nota della Prefettura, “in tale incontro il rappresentante dell’Asd Pineto Calcio ha confermato che sarà utilizzato lo stadio “G. Cornacchia” di Pescara sino alla 12/a giornata di campionato – 5 novembre 2023 – e che i lavori di ammodernamento dello Stadio del Pineto sono in uno stato avanzato di realizzazione. Ha altresì precisato che, in ogni caso, l’eventuale successiva partita casalinga – prevista il 19 novembre 2023 – verrà disputata in altro stadio e non a Pescara. Il sindaco Masci ha rimarcato che, anche in questa occasione, la città di Pescara ha garantito la massima disponibilità, tuttavia, ha comunicato che, successivamente alla partita della 12/a giornata, non ci sarà alcuna ulteriore disponibilità dello stadio, impegnandosi altresì a inoltrare formale comunicazione in tal senso alla Lega Pro”.