DONATI COMPUTER DAL ROTARY L’AQUILA AL LABORATORIO ANALISI E AL CENTRO DI TIPIZZAZIONE TISSUTALE

L’AQUILA – Ancora atti di concreta solidarietà a sostegno del nostro ospedale. Infatti sono stati donati dal Rotary Club L’Aquila rappresentato dalla presidente Patrizia Masciovecchio e dalla dottoressa Rosa Persia che a partire dal prossimo 3 luglio guiderà il club aquilano, dei computer portatili al laboratorio analisi e al centro di tipizzazione tissutale dell’ospedale dell’Aquila.

“Il Rotary Club L’Aquila continua a sostenere convintamente la nostra sanità pubblica, anche se dobbiamo sottolineare con amarezza che soddisfare certe esigenze spetterebbe alla mano pubblica a volte, per non dire il più delle volte, clamorosamente assente.” Ha affermato la presidente Masciovecchio. ” Una donazione che testimonia la nostra vicinanza a quanti nella nostra sanità sono in prima linea ad affrontare le criticità di un sistema che vive momenti difficili ” ha infine chiosato la dottoressa Persia.

Alla consegna dei PC erano presenti il dottor Franco Papola, direttore del Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tissutale, la direttrice del laboratorio analisi, dottoressa Patrizia Frascaria, il capo dipartimento biomedico, prof. Peppe Calvisi e la direttrice generale di presidio, dottoressa Giovanna Micolucci che ha espresso un sentito e partecipato ringraziamento a tutti i soci del Rotary Club L’Aquila.