FDI: TERZA GIORNATA DI ATREJU, STANDING OVATION PER MELONI, NEL POMERIGGIO INTERVENTO DI BIONDI

ROMA – Standing ovation per Giorgia Meloni al suo arrivo ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in svolgimento a Roma. La presidente del Consiglio e leader di FdI ha preso posto in prima fila nella sala che ospita l’intervento del primo ministro albanese Edi Rama. La deputata di FdI Augusta Montaruli, durante la sua introduzione, si è accorta che la premier si era seduta in platea fra i volontari della manifestazione e l’ha presentata al pubblico, che si è alzato in piedi applaudendo mentre Meloni saliva brevemente sul palco per salutare. Al fianco di Meloni si è poi seduto il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Oggi pomeriggio ad Atreju ci sarà anche per il suo intervento il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, responsabile nazionale enti locali del partito, ad apire il dibattito “Le città del domani: amministratori locali a confronto”, con inizio alle 17.

Oltre a Biondi ci saranno Matilde Celentano (sindaco di Latina), Monica Ciaburro (Deputata FdI e sindaco di Argentera), Alessandro Ciriani (sindaco di Pordenone), Costanzo Della Porta (Senatore FdI e sindaco di San Giacomo degli Schiavoni), Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno), Francesco Mura (Deputato FdI e sindaco di Nughedu Santa Vittoria), Alessandro Palombi (Deputato FdI e sindaco di Palombara Sabina), Daniele Sinibaldi (sindaco di Rieti), Alessandro Tomasi (sindaco di Pistoia), Enrico Trantino (sindaco di Catania), Paolo Truzzu, (sindaco di Cagliari), Andrea Volpi (Deputato FdI e sindaco di Lanuvio)

Il dibattito di questa mattina è dedicato alle eccellenze italiane nello sport, con il ministro Andrea Abodi, il ct della nazionale di calcio Luciano Spalletti, il capitano della nazionale di tennis Filippo Volandri, il campione olimpionico Gregorio Paltrinieri, la campionessa paralimpica Ambra Sabatini e l’olimpionica di scherma Elisa Di Francisca.

E ancora dalle 12.30 il confronto su cibo e salute, con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e quello della Salute Orazio Schillaci.

Alle 15 si confronteranno sul tema dell’immigrazione il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e, fra gli altri partecipanti, Marco Minniti.

Un dibattito sul ruolo geopolitico dell’Italia andrà in scena alle 16 con il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, il ministro della Difesa Guido Crosetto, l’ad di Eni Claudio Descalzi e il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli.

In contemporanea ci sarà un confronto sul fisco con il viceministro dell’Economia Maurizio Leo e Luigi Marattin, di Iv.

Alle 17 ce ne sarà un altro sul made in Italy, il valore dell’eccellenza, con il ministro Adolfo Urso, il leader di Azione Carlo Calenda e Matteo Zoppas.

Poi alle 18 è in programma un dibattito sul cinema italiano con Michele Placido, Riccardo Scamarcio, Giampaolo Rossi, e alle 20 verrà consegnato il Premio Atreju alla campionessa del mondo di karate Juniores Chiara Tagliafierro.