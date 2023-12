FORMAZIONE, PIETRUCCI: “A RISCHIO PROGETTO GOL, REGIONE HA CALCOLATO MALE LE ADESIONI”

L’AQUILA – “C’è un grande allarme in questi giorni tra gli Organismi di Formazione della regione Abruzzo per la confusione e i rischi generati da un errore di valutazione e programmazione dell’assessorato. Il programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, che è una delle azioni previste dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che ha l’obiettivo di accompagnare le persone alla ricerca del lavoro prevedendo strumenti e misure per favorirne l’inserimento o il reinserimento lavorativo e avviare percorsi di riqualificazione professionale, rischia di bloccarsi”.

Lo spiega in una nota il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci, che aggiunge: “Il programma a favore dei lavoratori fragili era stato annunciato con grande enfasi dall’assessore Pietro Quaresimale, ma in realtà la Regione avrebbe fatto un clamoroso errore sovrastimando le adesioni rispetto al budget disponibile e ora è a rischio sia la programmazione futura che quella in corso”.

“Le strutture coinvolte hanno dichiarato che nel corso di un incontro degli organismi di formazione abruzzesi con il dirigente responsabile del settore sarebbe emerso uno scenario drammatico perché la Regione sarebbe intenzionata a decurtare e riparametrare i fondi. Questa scelta, che agirebbe in modo retroattivo poiché molti dei corsi si sono già conclusi e altri attualmente in corso, sono stati già rendicontati, produrrebbe un danno gravissimo agli organismi di formazione che vedrebbero decurtato il budget previsto”.

“Uno smacco – unico in Italia – che dimostra purtroppo l’approssimazione con cui opera la Giunta Marsilio che, sulla vicenda, non ha ancora preso posizione. Naturalmente ci auguriamo che gli incontri previsti nei prossimi giorni riescano a individuare una soluzione e a fare luce su quanto sta avvenendo. Ma in ogni caso, alla sacrosanta reazione di protesta degli Organismi di Formazione si deve aggiungere la preoccupazione per la complessiva gestione del settore. Se infatti consideriamo l’inerzia e il danno che si sta producendo all’Aquila con la scellerata gestione dell’ADSU ci si rende conto dell’incapacità con cui la destra affronta i temi della formazione e del lavoro”, conclude Pietrucci.