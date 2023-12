GIUNTA ABRUZZO: FSR ASL, CREDITO AGRAGRIO, RINNOVO ACCORDO TRATTAMENTO RIFIUTI ROMA, I PROVVEDIMENTI

L’AQUILA – Questi gli ulteriori provvedimenti approvati dalla giunta regionale a fine anno.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, modificati i criteri per l’assegnazione del Fondo sanitario regionale (Fsr) alle Asl abruzzesi. Adesione all’accordo quadro per l’affidamento di servizi di supporto in sanità digitale e sistemi informativi gestionali per le pubbliche amministrazioni del servizio sanitario.

Riconosciuto per l’anno 2023 alle strutture private di consulenza familiare che non perseguono fini di lucro un contributo di euro 16.666,68 euro per complessivi euro 50.000,04. Ai fini dell’erogazione del contributo, le strutture private che intendano avvalersene, dovranno integrare la richiesta dichiarando che i costi coperti con il contributo non sono già finanziati con altre fonti di finanziamento pubbliche nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Approvato il documento regionale sull’allattamento al seno nella regione Abruzzo.

Approvato il disegno di legge regionale su “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 32/2007 in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private.

Nell’ambito del programma straordinario d’investimenti in edilizia sanitaria (ex art. 20, l.67/88) per la reingegnerizzazione del presidio ospedaliero di Chieti – 1° lotto, presa d’atto del parere del nucleo di valutazione, approvati l’articolato contrattuale dell’accordo di programma sugli interventi del lotto in questione e lo schema di concessione.

Approvato il progetto sulla raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa. Si tratta di una sperimentazione di un modello organizzativo e gestionale innovativo per un migliore raggiungimento dell’autosufficienza aziendale e regionale di emocomponenti e farmaci plasmaderivati, proposto dalle Asl di Teramo e Lanciano- Vasto-Chieti.

Su proposta del vice presidente Emanuele Imprudente, approvate le linee d’indirizzo per interventi di credito agrario a breve termine in favore delle imprese agricole della regione Abruzzo – Anno 2024.

Approvato il “Programma annuale degli interventi a gestione diretta dei progetti di ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione, Anno 2023.

Presa d’atto del Piano finanziario approvato per la Regione Abruzzo relativamente al regolamento (Ue) che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura Feampa 2021/2027.

Approvato il progetto di legge alle Camere recante “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano”.

In applicazione alla LR n. 25/2020, per la concessione di “Aiuti integrativi a sostegno delle imprese beneficiarie dell’aiuto alla distillazione è stato approvato l’elenco delle imprese beneficiarie fino ad un importo di spesa complessiva pari ad € 400.000,00. I massimali di aiuto previsti per le imprese beneficiarie dell’aiuto relativo alla Distillazione di crisi sono: fino ad € 280.000, 00 per le imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli; fino a ad € 2.000.000,00, per le imprese attive operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

Su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, assegnato un contributo straordinario per l’anno 2023, alle Unioni Montane pari ad € 1.000.000,00.

Presa d’atto del piano degli interventi educativo-assistenziali relativi all’anno solare 2024 previsti dalla L. R. 11/2022 in favore degli alunni e studenti sordi e ciechi, sulla base dei dati trasmessi. Al fine di ricondurre la spesa ad € 640.000,00, cioè pari allo stanziamento complessivamente disponibile, ad ogni Comune o ECAD richiedente è stato assegnato l’82,47% della spesa preventivata e nel corso del 2024, all’esito delle assegnazioni delle risorse statali si procederà ad effettuare un monitoraggio della spesa dagli stessi sostenuta e ad eventuali ulteriori assegnazioni che si renderanno necessarie.

Su proposta dell’assessore Nicola Campitelli, autorizzato il rinnovo fino al 31.12.2024 dell’accordo attualmente in essere relativo al conferimento/trattamento di rifiuti urbani indifferenziati prodotti da Roma Capitale, presso l’impianto della DECO S.p.A. sito in località Casoni nel Comune di Chieti, per complessive 80.000 tonnellate.

Approvazione del progetto di fornitura del sistema di compressione e distribuzione idrogeno e destinazione di un terreno di proprietà regionale alla realizzazione della stazione nell’ambito del programma life 2020 – progetto Life3h (Hydrogen demonstration in city, port and mountain area to develop integrated hydrogen valleys), progetto pilota per lo sviluppo della filiera integrata dell’idrogeno.

Approvato lo schema di convenzione tra Regione Abruzzo e la società unica abruzzese di trasporto (Tua) per i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile aziendale di Lanciano.